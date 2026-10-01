Une jeune chienne découvre la plage pour la première fois, puis s’installe sur le ventre de sa maîtresse (vidéo)

À l’occasion de sa première sortie à la plage, en Corée du Sud, Muka, un chiot Braque Allemand à poil court, a éveillé ses sens et a partagé ce joli moment avec sa maîtresse. C’est à son rythme que la jeune chienne a pu découvrir ce nouvel environnement si stimulant.

Muka a bien profité de la plage, mais s’est rapidement installée sur sa maîtresse pour trouver du réconfort et écouter le bruit des vagues bien en sécurité. Porté par sa curiosité, le chiot a vécu une vraie aventure, qui n’est que le début d’une série de découvertes.

Un premier été réussi

L’été dernier a été le premier vécu par Muka, et sa phase de socialisation a été particulièrement riche, souligne DogTime. Habitant en Corée du Sud, sa maîtresse a la chance de pouvoir profiter d’un bel environnement, et elle compte bien partager avec sa chienne.

Sur son compte Instagram, « @5umuka », la propriétaire poste régulièrement des photos et des vidéos, et durant les 2 mois d’été, les publications se sont multipliées.

On découvre une petite chienne très heureuse, qui découvre le monde avec beaucoup de douceur, toujours bien entourée par sa maîtresse qui semble être son point de repère.

Tous les sens en éveil

Sur la vidéo qui revient sur ce moment particulier sur la plage, Muka s’imprègne de l’atmosphère et vit l’expérience à 100%. Les grains de sable sur sa truffe attestent de la réussite de cette première sortie.

À cheval sur la jambe de sa maîtresse, la jeune Braque Allemand à poil court finit par rejoindre le ventre de sa maîtresse sur lequel elle s’installe bien confortablement. Peut-on trouver meilleure installation pour profiter pleinement de la vue de l’océan ?

La propriétaire ajoute en légende qu’elle a décidé de laisser autant de temps et d’espace que nécessaire à Muka pour se familiariser avec cet environnement qui pourrait bien lui plaire.

Comment s’organiser pour une première promenade à la plage avec un chiot ?

La première sortie à la place est l’occasion pour le chiot d’étendre sa connaissance du monde. Voici nos conseils :