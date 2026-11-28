Il y a quelques mois, à Angers, l'association Action Protection Animale est intervenue auprès de 13 chats qui vivaient et se reproduisaient dans un même logement. Plusieurs femelles attendaient des petits, ce qui laissait craindre de voir la troupe s'agrandir très vite.

Action Protection Animale (APA), qui relate cette opération sur son site, a fait un constat sans appel sous ce toit angevin : aucun des 13 félins n'était stérilisé.

© Action Protection Animale

Plusieurs femelles avaient d'ailleurs le ventre rond, signe que de nouvelles portées allaient bientôt voir le jour. Si rien n'avait été fait, le nombre d'animaux aurait rapidement augmenté, craignait l'association.

Les photos montrent quelques-uns de ces chats portés dans les bras. Parmi eux, un matou roux à poil mi-long, le museau et les pattes marqués de blanc, regarde sur le côté, tandis qu'un félin tigré fixe l'objectif.

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Des chatons donnés sur des sites d'annonces

Où partaient les petits nés entre ces murs ? D'après les déclarations rapportées par APA, les chatons étaient donnés via des annonces publiées sur des sites Internet.

Une pratique qui inquiète l'organisation. « Sans suivi ni encadrement, ces placements restent extrêmement incertains », prévient-elle. Selon elle, nombre de ces animaux risquent de se retrouver sans personne pour veiller sur eux, et de rejoindre alors les rangs des chats errants. Un phénomène qu'elle juge bien difficile à enrayer tant que ces dons se poursuivent.

Pour APA, qui évoque un contexte de grande précarité, cette opération rappelle que « la misère animale est souvent liée à la misère humaine et la stérilisation est pilier de la protection animale », 2 réalités qu'elle dit constater trop souvent sur le terrain.

© Action Protection Animale

Direction le refuge de Touques

Les 13 chats ont depuis quitté Angers. Tous ont rejoint le refuge de Touques, dans le Calvados, en Normandie, où une nouvelle étape les attendait.

La stérilisation figurait au programme pour chacun des matous, tout comme les soins que l'équipe comptait leur prodiguer. Par la suite, une partie d'entre eux a été préparée à l'adoption.