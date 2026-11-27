L'histoire de Bubba, relayée par The Dodo , a commencé peu avant Halloween, quand une automobiliste prénommée Caroline a croisé sa route.

Le chien marchait seul sur la chaussée dans le quartier Northside de San Antonio (Texas) quand cette habitante de la ville l'a remarqué depuis sa voiture. Comme il avait tout l'air de traîner dehors depuis un moment, elle s'est arrêtée pour lui porter secours. Elle l'a encouragé à s'approcher de son véhicule et, à son étonnement, il a bondi à l'intérieur aussitôt. Elle s'est mise à l'appeler Bubba, un nom qu'il a gardé depuis.

Sa sauveteuse a décrit un chien très doux, qui avait voulu monter dans la voiture sans la moindre hésitation, a indiqué Lisa Norwood, responsable des relations publiques de San Antonio Animal Care Services (San Antonio ACS).

© San Antonio ACS

Passé sans transition du bitume à un appartement inconnu, Bubba se montrait un peu nerveux. La Texane a pourtant vite remarqué qu'il s'était pris d'affection pour un objet bien à elle : un paresseux en peluche géant, auprès duquel il semblait plus à l'aise.

Restait à savoir si quelqu'un le recherchait. Elle a donc diffusé sa photo sur plusieurs forums de quartier, sans que quiconque le réclame. Le temps passant, certaine que personne n'était à sa recherche, elle a fini par appeler San Antonio ACS pour qu'on vienne le récupérer.

Le paresseux a fait le voyage avec lui

Quand l'agent du refuge s'est présenté, Caroline n'a pas laissé Bubba s'en aller seul. Le paresseux avait beau être sa peluche personnelle, elle le lui a cédé sans hésiter. « C'est une peluche à laquelle il s'est attaché. Je veux qu'il puisse continuer à avoir ce réconfort », a-t-elle expliqué à l'équipe, d'après Lisa Norwood.

Le canidé a passé tout le trajet blotti contre sa peluche, puis s'y est cramponné une fois installé dans son box. Les employés, eux, n'en revenaient pas : jamais ils n'avaient vu de paresseux en peluche aussi grand.

© San Antonio ACS

Le refuge ne s'attendait pas à entendre de nouveau parler de Caroline. Elle a pourtant repris contact au bout de quelques jours. Si elle n'avait pas pu adopter le chien dès le départ, c'est parce que les animaux étaient interdits dans son logement. Moins d'une semaine sans lui a suffi à la convaincre qu'elle ne pouvait plus s'en passer, si bien qu'elle a décidé de déménager.

De retour au refuge, elle n'a laissé aucune place au doute. « Oui, il me le faut. C'est mon chien. Je suis sa personne », a-t-elle déclaré, selon Lisa Norwood. Bubba, lui, a semblé la reconnaître et s'est montré content de la revoir.

© San Antonio ACS

Adopté, le chien a quitté son box aux côtés de sa nouvelle maîtresse, sans oublier le paresseux, reparti avec eux. « Au final, Bubba a cette fin heureuse grâce à une bonne samaritaine et à un paresseux très, très grand », a résumé Lisa Norwood.



