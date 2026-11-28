Martin Fillery et Emma Durand, 2 habitants de Lydney dans la région de Forest of Dean (Angleterre), ont été condamnés le 13 novembre 2026 après avoir reconnu avoir fait souffrir 5 chats Maine Coon et vendu des félins sans licence, rapportait la BBC .

Tout avait commencé en mars 2025, lorsque des policiers du Gloucestershire s'étaient rendus au domicile de Lydney. Ils y avaient trouvé 5 Maine Coon qui paraissaient amaigris. Les chats étaient aussi porteurs d'un parasite qu'ils peuvent attraper en avalant de l'eau ou de la nourriture contaminée, et qui peut entraîner des diarrhées ainsi qu'une baisse d'énergie.

Le conseil de district de Forest of Dean a jugé inacceptables les conditions de vie des félins. Une photo fournie par le conseil montre une salle de bains en désordre, avec une litière non nettoyée et un sol souillé.

© Forest of Dean District Council

2 des chats étaient des femelles gestantes, et ces dernières ont donné naissance à 13 chatons au total. Seuls 3 parmi les nouveau-nés ont survécu.

Une nouvelle visite à la même adresse

La saisie des 5 Maine Coon n'a pas clos l'affaire. Lors d'une nouvelle visite à la même adresse, en octobre 2025, 4 autres chats de la même race ont été découverts : ils avaient été achetés après le retrait des premiers. Eux aussi ont été jugés d'un poids insuffisant, dans des conditions de vie là encore qualifiées d'inacceptables.

Devant la justice, Martin Fillery et Emma Durand ont plaidé coupable : ils ont admis ne pas avoir répondu aux besoins des animaux, avoir causé des souffrances inutiles et avoir vendu des chats sans licence. Leurs peines ont été prononcées le 13 novembre : une amende, des heures de travail non rémunéré et une interdiction de détenir des animaux pour chacun.

Fillery doit effectuer 100 heures de travail non rémunéré au profit de la collectivité et verser 500 £ (600 €) de participation aux frais. Reptiles et poissons mis à part, il n'a plus le droit de détenir d'animaux, et cette interdiction ne comporte pas de terme. Il pourra toutefois demander au tribunal de la lever une fois 10 ans écoulés.

Durand, elle, a été condamnée à 50 heures de travail non rémunéré. Elle ne peut plus détenir de chats pendant 10 ans, mais pourra demander au tribunal de revoir cette décision après 7 ans.

« Cette affaire montre pourquoi la législation sur le bien-être animal et les exigences de licence sont si importantes »

Adrian Birch, dirigeant du conseil de district de Forest of Dean, est revenu sur ce dossier. « Les conditions dans lesquelles ces chats ont été trouvés étaient totalement inacceptables, et cette affaire montre pourquoi la législation sur le bien-être animal et les exigences de licence sont si importantes », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Toute personne qui possède un animal ou s'en occupe a la responsabilité de veiller à ce que ses besoins de bien-être soient satisfaits et qu'il soit protégé de toute souffrance inutile. »

Quant aux 5 Maine Coon découverts en mars et aux 3 chatons survivants, ils ont fini par être cédés au conseil, puis ont été replacés dans de nouvelles familles.