Rescapée d'un AVC, une patiente de 24 ans soignée dans un hôpital de rééducation de Floride a reçu, le jeudi 22 octobre, la visite de son chien. Tous 2 ne s'étaient pas vus depuis près de 2 semaines, et une vidéo a immortalisé ce moment.

Jaterria Paterick suivait des soins intensifs à l'Encompass Health Rehabilitation Hospital d'Altamonte Springs, en Floride, où elle séjournait depuis 12 jours quand la venue de Jack a finalement été acceptée, relaie FOX 35 Orlando. Alors que son rétablissement s'annonçait long et éprouvant, la présence de son chien lui a offert une parenthèse apaisante.

« Soulagement, joie et espoir retrouvé »

La rencontre s'est déroulée dans le hall de l'établissement, et c'est Jaterria elle-même qui en a fourni la vidéo. On l'y entend annoncer ce que fera son chien : « Dès qu'il me verra, il va sauter ».

Auprès de Storyful, la patiente a résumé en quelques mots ce que revoir son chien à l'hôpital lui avait procuré : « soulagement, joie et espoir retrouvé ».

Un premier AVC à l'âge de 20 ans

Sa page GoFundMe retrace les épreuves qui ont précédé ce séjour à l'hôpital. Le 15 juin 2020, alors qu'elle avait 20 ans et travaillait comme vendeuse chez T-Mobile, Jaterria Paterick a été victime d'un AVC, le premier d'une série de graves ennuis de santé. Très diminuée du côté gauche, elle a dû réapprendre les gestes les plus simples, jusqu'à ramper et se retourner.

La jeune femme a ensuite perdu sa mère, emportée par un cancer 8 mois seulement après ce premier accident. Au cours des années suivantes, elle dit avoir été maintenue en vie par des machines à 3 reprises, avant de subir un 2e AVC en août 2026, puis une légère crise cardiaque le 11 octobre 2026.

La cagnotte mentionne également un cœur défaillant, des complications pulmonaires et des troubles de l'hypophyse, qui ont contribué à lui faire perdre une grande partie de sa vue.

© 6abc Action News/ Facebook

Diplômée de la Seminole High School avec une moyenne de 3,4, Jaterria avait fait partie d'une fanfare et du programme de formation des jeunes officiers de réserve de l'Air Force, avec l'ambition de s'engager un jour dans l'armée.

Elle a par ailleurs décroché un diplôme d'informatique en mai 2025, puis une licence de barbière en mai 2026. La Floridienne étudie aujourd'hui la technologie de l'ingénierie informatique au Daytona State College, où elle espère terminer son cursus en mai 2028.