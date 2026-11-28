Après avoir connu l'abandon, puis une première adoption qui n'a malheureusement pas duré bien longtemps, un chien répondant désormais au nom de Skates a enfin droit à une belle revanche sur la vie. Le quadrupède a officiellement rejoint une nouvelle famille, qui semble déjà lui offrir tout l'amour et la stabilité dont il avait besoin pour tourner définitivement la page de son passé difficile. Une issue heureuse pour ce loulou qui, après plusieurs mois d'incertitude, peut désormais envisager l'avenir avec sérénité et profiter pleinement de sa nouvelle vie auprès de ses adoptants.

Abandonné en mai dernier à Lorain, dans le nord de l'État de l'Ohio (États-Unis), le chien Skates a officiellement rejoint une nouvelle famille. L'annonce, faite sur Facebook par Roger's Dog Professionals, un professionnel de l'éducation canine basé à Spencer, était rapportée par Fox 8 Cleveland WJW le lundi 16 novembre 2026.

Abandonné sur un parking

Son histoire avait commencé le 29 mai dans cette même ville de Lorain : le chien, qui s'appelait alors Leno et a depuis été rebaptisé Skates, avait été abandonné par son propriétaire à Skate World. Nous vous en parlions dans un précédent article.

Il apparaissait sur les images de vidéosurveillance capturées par la caméra d'un parking ; il courait désespérément derrière une voiture blanche, dont le conducteur ou la conductrice l'avait vraisemblablement laissé sur place.

© WLWT

Retrouvé, placé en refuge et abandonné à nouveau

Quelques jours plus tard, un passant bienveillant l'avait retrouvé seul dans la rue et en avait informé les autorités, d'après la police locale.

Le croisé Berger à la robe bringée avait ensuite été confié au refuge du secteur, le Lorain Dog Kennel, qui l'avait pris en charge.

À la mi-août, l'animal avait été adopté une première fois. À la fin du mois de septembre, il avait pourtant de nouveau besoin d'un foyer, sans que la raison en soit précisée.

© Rogers Dog Professionals / Facebook

Skates adopté pour de bon

La seconde tentative semble être la bonne. « Nous sommes incroyablement reconnaissants envers sa famille de l'avoir accueilli dans sa vie et de lui donner la possibilité de continuer à grandir et à s'épanouir », peut-on lire dans la publication Facebook de Roger's Dog Professionals.

D'après cette même publication, tout se passe très bien pour le canidé auprès de sa famille adoptive.