Coincé dans un bocal en verre dont il ne parvenait plus à sortir la tête, un chaton a pu compter sur une intervention providentielle pour être tiré d'affaire. Pris en charge par une équipe vétérinaire, le petit félin a finalement été libéré sans blessure grâce à une méthode aussi simple que délicate, après avoir été placé sous sédation. Mais cette mésaventure lui aura aussi valu un véritable bilan de santé : stérilisation, vaccins et identification par puce électronique lui ont été offerts gratuitement. Une belle occasion pour ses sauveteurs de rappeler que leur porte reste ouverte à tous les animaux qui ont besoin d'aide.

À Española, dans l'Etat du Nouveau-Mexique (Etats-Unis), un chaton au pelage tabby gris a dû être confié à une équipe vétérinaire après avoir été découvert avec bocal en verre qui lui enserrait la tête. Ce sont les employés de l'établissement où il se trouvait qui avaient sollicité l'association locale Española Humane, relaie 96.3 KKOB.

Le chaton endormi, puis libéré du bocal

Decimal, c'est le nom qui a ensuite été donné au félin, appartient à une bibliothèque de la ville, précise Española Humane, l'organisation de protection animale qui a raconté sa mésaventure. Quand la tête du jeune chat est restée prisonnière d'un récipient en verre de type mason jar, le personnel a cherché à le libérer du bocal sur place, mais aucune tentative n'a abouti et il a fallu demander l'aide de l'association.

© Española Humane / Facebook

L'équipe vétérinaire a alors pris le relais. Elle a d'abord placé Decimal sous sédation, afin de rendre l'intervention plus simple tout en évitant au quadrupède de ressentir la douleur et l'inconfort. Par la suite, elle a retiré le bocal avec délicatesse, en s'aidant simplement d'eau et de savon.

© Española Humane / Facebook

Après le sauvetage, place aux soins

Española Humane a partagé cette intervention peu commune pour rappeler que des situations imprévues amènent parfois des animaux jusqu'à ses portes.

Le passage de Decimal entre les mains des soignants ne s'est d'ailleurs pas limité à ce sauvetage. Dans la foulée, le chaton a reçu une stérilisation, des vaccins et une puce électronique, le tout gratuitement.

Son frère jumeau, Dewey, est attendu à son tour à la clinique, où il doit prochainement passer un contrôle.