Un petit chien tient la laisse d’un Golden Retriever et tente de prendre les commandes de leur balade (vidéo)

Dans une vidéo publiée sur Instagram, un tout petit chien tient la laisse de son grand frère Golden Retriever pendant leur promenade. Le minuscule toutou semble bien décidé à ouvrir la marche, sauf que l'aîné, lui, avance d'un bon pas. De quoi beaucoup amuser leur maître…

Dans une fratrie à 4 pattes, ce n'est pas toujours le plus grand qui tient les rênes. La preuve avec ce duo en balade, dont les images, partagées par leur maître sur Instagram via le compte @hikingwithmygoldens, ont été relayées par DogTime : d'un côté, un imposant Golden Retriever ; de l'autre, un petit frère au gabarit autrement plus modeste. Pour cette sortie en plein air, c'est pourtant bien le cadet qui avait pris les commandes.

Un nugget qui promène un cheval

Pour planter le décor, un message affiché sur les images donnait le ton : « POV : tu n'es qu'un nugget de poulet qui essaie de promener un cheval entier. » Une comparaison qui en dit long sur l'écart de taille entre les 2 toutous !

© @hikingwithmygoldens / Instagram

Laisse bien en main, si l'on peut dire, le petit chien paraissait pourtant déterminé à montrer le chemin à son aîné.

Seulement voilà : l'aîné ne traînait pas en route, et derrière lui, son petit frère n'arrivait pas vraiment à suivre. Il s'accrochait néanmoins et donnait tout ce qu'il pouvait pour rester dans la course. Qui promène qui, au juste ? Difficile de trancher…

Une scène qui fait craquer le maître et les internautes

La scène n'a pas laissé le maître des 2 chiens indifférent. En légende de sa publication, il a confié que voir le petit glisser tout du long vers l'arrière le faisait beaucoup rire.

La vidéo a séduit bien au-delà du cercle familial : les internautes ont fondu devant cette balade pas comme les autres, dont ils ne semblent pas se lasser. Preuve que tenir la laisse ne suffit pas toujours à donner le rythme…

© @hikingwithmygoldens / Instagram

L’info Woopets - Comment faire cohabiter harmonieusement un petit chien et un grand chien ?

Si ces 2 toutous ont l’air de particulièrement bien s’entendre, faire cohabiter un petit chien et un grand chien demande toutefois quelques précautions pour garantir le bien-être et la sécurité de chacun :