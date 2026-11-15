Grièvement blessé, ce chien aurait remué la queue à l’arrivée de l’agent venu le secourir

Dans une maison inoccupée de Las Vegas dans le Nevada (Etats-Unis), un chien répondant au nom de Beau a été découvert grièvement blessé après y avoir, selon l'association qui le suit désormais, passé plusieurs semaines seul. Opéré en urgence, il poursuit sa convalescence dans un hôpital animalier, tandis que le contrôle animalier enquête sur un possible cas de cruauté.

C'est Retriever Rescue of Las Vegas, l'association à laquelle Beau a été confié après ses premiers soins, qui a fait connaître son histoire, rapportait FOX 5 Vegas. Selon elle, plusieurs semaines se seraient écoulées entre l'abandon du chien dans cette habitation vide de Las Vegas et sa découverte, le corps marqué de graves blessures.

Des lésions choquantes

L'association a détaillé les lésions constatées, et elles sont particulièrement choquantes. Les pattes arrière de Beau portaient des plaies, dont certaines étaient si profondes que l'os se voyait. Un élastique aurait également été noué autour de ses testicules, provoquant d'importants dégâts aux tissus. Retriever Rescue of Las Vegas redoute par ailleurs que l'animal ait été attaché, traîné et victime d'autres mauvais traitements, sans qu'aucun de ces éléments ne soit encore établi.

Un agent des Animal Protection Services s'est déplacé pour le secourir. Malgré son état, Beau l'aurait accueilli en remuant la queue.

Opéré en urgence, puis confié à l'association

La prise en charge s'est faite en plusieurs étapes. The Animal Foundation a d'abord réalisé une opération d'urgence et administré les premiers traitements, puis a remis le rescapé à Retriever Rescue of Las Vegas.

Depuis, le Labrador Retriever à la robe sable est suivi au Centennial Hills Animal Hospital, où une photo diffusée par l'association le montre pendant sa convalescence.

Une cagnotte pour financer les soins de Beau

Pour alléger la facture, le CARE Fund, le fonds d'aide de The Animal Foundation, a engagé 1 500 dollars (1 300 euros environ). Cette participation reste toutefois en deçà des besoins, le traitement, toujours en cours, devant revenir nettement plus cher. Une cagnotte dédiée à Beau a donc été ouverte afin de recueillir les dons.

Pendant que le convalescent reçoit ses soins, le contrôle animalier poursuit activement son enquête sur ce possible cas de cruauté. Toute personne disposant d'informations sur ce qui est arrivé à Beau est invitée à contacter les enquêteurs.