  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Faits Divers
  5. Grièvement blessé, ce chien aurait remué la queue à l’arrivée de l’agent venu le secourir

Grièvement blessé, ce chien aurait remué la queue à l’arrivée de l’agent venu le secourir


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Faits Divers
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Dans une maison inoccupée de Las Vegas dans le Nevada (Etats-Unis), un chien répondant au nom de Beau a été découvert grièvement blessé après y avoir, selon l'association qui le suit désormais, passé plusieurs semaines seul. Opéré en urgence, il poursuit sa convalescence dans un hôpital animalier, tandis que le contrôle animalier enquête sur un possible cas de cruauté.

Illustration : "Grièvement blessé, ce chien aurait remué la queue à l’arrivée de l’agent venu le secourir"
© Retriever Rescue of Las Vegas / Facebook

C'est Retriever Rescue of Las Vegas, l'association à laquelle Beau a été confié après ses premiers soins, qui a fait connaître son histoire, rapportait FOX 5 Vegas. Selon elle, plusieurs semaines se seraient écoulées entre l'abandon du chien dans cette habitation vide de Las Vegas et sa découverte, le corps marqué de graves blessures.

Beau portant une collerette vétérinaire, aux côtés d'une soignante
© Retriever Rescue of Las Vegas / Facebook

Des lésions choquantes

L'association a détaillé les lésions constatées, et elles sont particulièrement choquantes. Les pattes arrière de Beau portaient des plaies, dont certaines étaient si profondes que l'os se voyait. Un élastique aurait également été noué autour de ses testicules, provoquant d'importants dégâts aux tissus. Retriever Rescue of Las Vegas redoute par ailleurs que l'animal ait été attaché, traîné et victime d'autres mauvais traitements, sans qu'aucun de ces éléments ne soit encore établi.

Un agent des Animal Protection Services s'est déplacé pour le secourir. Malgré son état, Beau l'aurait accueilli en remuant la queue.

Beau portant une collerette vétérinaire et se tenant dans son box
© Retriever Rescue of Las Vegas / Facebook

Opéré en urgence, puis confié à l'association

La prise en charge s'est faite en plusieurs étapes. The Animal Foundation a d'abord réalisé une opération d'urgence et administré les premiers traitements, puis a remis le rescapé à Retriever Rescue of Las Vegas

Depuis, le Labrador Retriever à la robe sable est suivi au Centennial Hills Animal Hospital, où une photo diffusée par l'association le montre pendant sa convalescence.

Une cagnotte pour financer les soins de Beau

Pour alléger la facture, le CARE Fund, le fonds d'aide de The Animal Foundation, a engagé 1 500 dollars (1 300 euros environ). Cette participation reste toutefois en deçà des besoins, le traitement, toujours en cours, devant revenir nettement plus cher. Une cagnotte dédiée à Beau a donc été ouverte afin de recueillir les dons.

Beau accompagné de 2 bénévoles
© Retriever Rescue of Las Vegas / Facebook

Pendant que le convalescent reçoit ses soins, le contrôle animalier poursuit activement son enquête sur ce possible cas de cruauté. Toute personne disposant d'informations sur ce qui est arrivé à Beau est invitée à contacter les enquêteurs.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Un chien policier retrouve 2 garçons perdus, puis fête sa réussite en hurlant (vidéo) Emotion

Un chien policier retrouve 2 garçons perdus, puis fête sa réussite en hurlant (vidéo)

Cane, Bloodhound du bureau du shérif du comté de Manatee, en Floride, a aidé à retrouver 2 garçons portés disparus....

08:20 | Par J. Voisart