2 chatons retrouvés vivants sous terre dans des sacs plastique, la propriétaire du jardin est arrêtée

C'est une découverte aussi glaçante que bouleversante qui a mobilisé les forces de l'ordre en Floride. Enfouis dans le jardin d'une maison, 2 chatons ont miraculeusement survécu à cette terrible épreuve, tandis que 2 autres petits félins n'ont malheureusement pas eu cette chance. Aujourd'hui pris en charge et placés en famille d'accueil, le duo de rescapés se remet peu à peu et devrait bientôt pouvoir connaître une nouvelle vie auprès de familles aimantes. Leur sauvetage a également conduit à l'arrestation de la propriétaire des lieux, qui devra répondre de plusieurs accusations de cruauté aggravée envers des animaux.

À Hobe Sound, dans l'Etat de Floride (Etats-Unis), des adjoints du shérif du comté de Martin ont sorti de terre 2 chatons encore vivants dans le jardin d'une habitante de 37 ans. Interpellée le 8 octobre, cette dernière sera poursuivie pour cruauté aggravée envers des animaux, a relaté Local 12 / WKRC.

Les forces de l'ordre alertées par 3 enfants

Selon le bureau du shérif du comté de Martin, l'intéressée, identifiée comme Alba Chavez, fait l'objet de 4 chefs d'accusation qualifiés de crimes.

Ce sont 3 enfants vivant dans la maison qui ont composé le 911, le numéro d'urgence aux Etats-Unis, a rapporté la chaîne WPTV : les chatons qu'ils avaient enfermés dans une chambre pour les protéger avaient disparu. Les enquêteurs ont constaté que la porte de cette pièce avait été forcée.

Toujours d'après les adjoints, Alba Chavez leur a dit qu'elle croyait que les chatons étaient des démons, avant de les diriger vers le jardin situé à l'arrière de l'habitation.

Des cris qui montent de la terre

Sous une pluie battante, au milieu des éclairs, les adjoints ont commencé à creuser. C'est alors que des chatons survivants se sont mis à crier sous terre, a raconté le shérif John Budensiek.

© Martin County Sheriff's Office

Les petits félins ont été retrouvés vivants dans des sacs plastique, puis conduits chez un vétérinaire. 2 autres chatons, eux, ont malheureusement été récupérés morts.

© Martin County Sheriff's Office

Un 5e chaton introuvable

Le compte n'était pourtant pas complet : au 10 octobre, un 5e chaton restait introuvable.

Les 2 rescapés, sortis de terre par les adjoints du shérif du comté de Martin, se rétablissent désormais en famille d'accueil et devraient être proposés à l'adoption, selon les autorités.