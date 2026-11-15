Sauvée malgré ses fractures au crâne, à la mâchoire et au nez, cette chienne prend des cours de danse et profite de sa vie de famille (vidéo)

Nez cassé, mâchoire brisée, crâne fracturé : à son arrivée au refuge, Luna était dans un état si fragile que l'euthanasie a été envisagée. Une vidéo publiée sur TikTok retrace aujourd'hui son évolution sur 3 ans auprès de Mary, qui ne devait s'occuper d'elle que temporairement…

Certaines arrivées au refuge laissent une empreinte durable sur ceux qui les vivent. Celle de Luna a profondément marqué la cofondatrice de Cage to Couch, une association de sauvetage : la chienne cumulait un nez cassé, une mâchoire cassée et une fracture du crâne. Son parcours, partagé sur TikTok par le compte @slightlyaskewluna et relayé par Newsweek, aurait pu s'arrêter là, puisqu'une santé jugée trop précaire a conduit à envisager une euthanasie. Mary, elle, en a décidé autrement.

Les perspectives paraissaient pourtant bien minces, au point que l'on considérait que la chienne « ne devait pas passer la nuit ». Contre toute attente, la boule de poils a tenu bon et s'est accrochée à la vie.

© @slightlyaskewluna / TikTok

Des soins au quotidien

Mary a pris Luna sous son aile et a détaillé la série de soins qui devait lui être procurée : un lavage régulier des dents, puisque sa protégée ne « peut pas mâcher la nourriture », ainsi qu'un lavage de nez, la chienne étant sujette aux infections.

À cela s'ajoutait un autre dossier à régler : la chienne n'avait pas reçu les vaccins obligatoires. Elle a été maintenue en quarantaine le temps de remettre sa situation en ordre.

De l'accueil temporaire à l'adoption

Cette prise en charge ne devait durer qu'un temps. Mary n'a pourtant pas tardé à annoncer la nouvelle : elle avait choisi d'adopter sa protégée.

Une vidéo partagée sur TikTok retrace l'évolution de la chienne sur 3 ans, et le contraste entre les premiers jours et la Luna d'aujourd'hui se passe de commentaires. Proche des humains, elle a visiblement gagné en assurance au fil du temps.

Une petite battante pleine de joie

Aujourd'hui, Luna profite pleinement de sa vie auprès de sa famille, qui ne regrette absolument pas de lui avoir donné sa chance. Joyeuse, affectueuse et pleine d'énergie, elle suit même une formation de Bon Citoyen Canin et prend des cours de danse !

« Luna est très douce et affectueuse, et elle joue avec beaucoup d'exubérance, voire un peu sauvage », raconte sa maîtresse. « Je suis tellement heureuse que notre vétérinaire ait été déterminé à la sauver et que nous lui ayons donné sa chance.»

Mary continue de veiller attentivement à son bien-être, notamment en maintenant un humidificateur allumé et en adaptant ses activités lorsqu'il fait chaud. Elle tient également à assurer un suivi vétérinaire régulier auprès de celui qui lui a sauvé la vie. Une belle preuve d'amour et d'engagement pour cette petite chienne qui revient de loin !