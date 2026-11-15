Un chien policier retrouve 2 garçons perdus, puis fête sa réussite en hurlant (vidéo)

En Floride aux États-Unis, 2 garçons manquaient à l'appel et le bureau du shérif du comté de Manatee a pu compter sur l'un de ses chiens policiers pour les localiser. Cane, un Bloodhound, n'a pas traîné… Et sa façon de saluer la fin de la mission n'est pas passée inaperçue.

L'histoire, relayée par Pet Helpful, met en scène le bureau du shérif du comté de Manatee, en Floride. Alors que 2 garçons avait disparu, Cane, un Chien de Saint Hubert (Bloodhound) a prêté main-forte à ses collègues policiers pour les retrouver. Une dizaine de minutes lui ont suffi pour repérer la piste des enfants perdus.

Cane a mené ses recherches en pleine nature. D'après nos confrères d'outre-Atlantique, ce pistage a été bouclé en moins de 10 minutes et a sauvé la vie des 2 garçons.

© Manatee County Sheriff's Office / Facebook

La fête du devoir accompli

Une fois les enfants localisés, Cane n'a visiblement plus réussi à se contenir. C'est d'ailleurs le temps fort de la vidéo : le Chien de Saint Hubert semblait ravi, et il l'a fait savoir.

Son maître-chien l'a laissé célébrer sa réussite, ce que le média considère comme un bonus pour un toutou de travail. Et nul besoin de friandise pour motiver ce Bloodhound : lorsqu'une mission l'attend, quelques encouragements lui suffisent !

Les internautes qui ont vu la séquence se sont montrés enthousiastes. Le hurlement de joie de Cane en a séduit plus d'un. « Il était tellement fier ! J'adore regarder les chiens travailler dans leur élément. Bravo Cane ! », écrit une utilisatrice du réseau social. « Ces chiens adorent ça, il est tellement fier de les avoir trouvés », commente une dénommée Nadya. « Le hurlement, il savait qu'il était le meilleur garçon », ajoute une autre personne.

L'info Woopets : pourquoi les Chiens de Saint Hubert sont souvent choisis par les forces de l'ordre ?

Si les forces de l'ordre font régulièrement appel aux Bloodhounds, ce n'est pas un hasard. En effet, cette race possède l'un des odorats les plus développés du monde canin ! Cette capacité lui permet de suivre une piste sur plusieurs kilomètres et de retrouver une trace olfactive vieille de plusieurs jours. C'est un atout précieux lors des enquêtes, en particulier pour localiser des personnes disparues ou suivre le parcours d'un suspect.



