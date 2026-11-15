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Un chien policier retrouve 2 garçons perdus, puis fête sa réussite en hurlant (vidéo)


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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En Floride aux États-Unis, 2 garçons manquaient à l'appel et le bureau du shérif du comté de Manatee a pu compter sur l'un de ses chiens policiers pour les localiser. Cane, un Bloodhound, n'a pas traîné… Et sa façon de saluer la fin de la mission n'est pas passée inaperçue.

Illustration : "Un chien policier retrouve 2 garçons perdus, puis fête sa réussite en hurlant (vidéo)"
© Manatee County Sheriff's Office / Facebook

L'histoire, relayée par Pet Helpful, met en scène le bureau du shérif du comté de Manatee, en Floride. Alors que 2 garçons avait disparu, Cane, un Chien de Saint Hubert (Bloodhound) a prêté main-forte à ses collègues policiers pour les retrouver. Une dizaine de minutes lui ont suffi pour repérer la piste des enfants perdus.

Cane a mené ses recherches en pleine nature. D'après nos confrères d'outre-Atlantique, ce pistage a été bouclé en moins de 10 minutes et a sauvé la vie des 2 garçons.

© Manatee County Sheriff's Office / Facebook

La fête du devoir accompli

Une fois les enfants localisés, Cane n'a visiblement plus réussi à se contenir. C'est d'ailleurs le temps fort de la vidéo : le Chien de Saint Hubert semblait ravi, et il l'a fait savoir.

Son maître-chien l'a laissé célébrer sa réussite, ce que le média considère comme un bonus pour un toutou de travail. Et nul besoin de friandise pour motiver ce Bloodhound : lorsqu'une mission l'attend, quelques encouragements lui suffisent !

Les internautes qui ont vu la séquence se sont montrés enthousiastes. Le hurlement de joie de Cane en a séduit plus d'un. « Il était tellement fier ! J'adore regarder les chiens travailler dans leur élément. Bravo Cane ! », écrit une utilisatrice du réseau social. « Ces chiens adorent ça, il est tellement fier de les avoir trouvés », commente une dénommée Nadya. « Le hurlement, il savait qu'il était le meilleur garçon », ajoute une autre personne.

L'info Woopets : pourquoi les Chiens de Saint Hubert sont souvent choisis par les forces de l'ordre ?

Si les forces de l'ordre font régulièrement appel aux Bloodhounds, ce n'est pas un hasard. En effet, cette race possède l'un des odorats les plus développés du monde canin ! Cette capacité lui permet de suivre une piste sur plusieurs kilomètres et de retrouver une trace olfactive vieille de plusieurs jours. C'est un atout précieux lors des enquêtes, en particulier pour localiser des personnes disparues ou suivre le parcours d'un suspect.

Derrière son allure tranquille, le Chien de Saint Hubert est facilement reconnaissable à sa morphologie spécifique (longues oreilles pendantes, corps massif...) et est un auxiliaire de recherche très prisé par les enquêteurs.
Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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