Une adolescente retrouve son chat juste avant ses examens, après plus de 18 mois d'absence

En juin 2025, pendant le déménagement de Krissi Carre et de sa fille Ionie, leur chat noir répondant au nom de Salem s'était échappé. Malgré leurs recherches, la mère et la fille ne l'ont plus revu pendant plus de 18 mois, jusqu'à des retrouvailles sur l'île de Guernesey relayées par la BBC .

Krissi suppose que, pendant le déménagement, le chat est parvenu à ouvrir une fenêtre du premier étage et à se glisser dehors par là.

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Un chat non pucé

De son côté, Allie Worman trouvait des croquettes sur le sol de sa maison et soupçonnait un chat de s'y introduire. Lorsque Salem a été signalé sur la page Guernsey Lost and Found Pets, une initiative locale dédiée aux animaux perdus, la publication a lancé les recherches ; elle a aussi conduit Allie à identifier le matou noir et à le capturer.

Après avoir contacté la page, elle a appris que l'animal ne portait aucune puce électronique. Salem a donc été conduit à la GSPCA, où l'on a traité ses tiques et un ulcère à l'œil. Steve Byrne, responsable du refuge, explique que ce défaut d'identification compliquait la recherche de son foyer ; c'est la publication sur Facebook, qu'il juge très utile, qui a permis à l'équipe de remonter jusqu'à Krissi.

Un retour juste avant les examens d'Ionie

Pour Ionie, qui dit ne pas avoir cessé de pleurer au retour du chat, ces retrouvailles comptent parmi « l'un des moments les plus heureux de ma vie ». Sa mère évoque une période stressante et souligne que Salem est rentré juste à temps pour les examens de l'adolescente, qu'elle avait du mal à préparer sans lui.

Krissi attribue ce dénouement à « des gens absolument formidables », qu'elle dit aimer pour toujours pour avoir ramené Salem à la maison ; la mobilisation autour de son chat, résume-t-elle, « cela m'a réchauffé le cœur ». Allie Worman salue quant à elle « une fin heureuse » et se dit heureuse de revoir le matou auprès d'une famille qui l'aime.

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Certains chats retrouvés après plus de 10 ans d'absence

Du côté de la GSPCA, Steve Byrne trouve « merveilleux » de voir Salem de retour auprès des siens. Il rappelle cependant que 18 mois d'absence n'ont rien d'exceptionnel sur l'île, puisque le refuge a déjà retrouvé des chats disparus depuis plus de 10 ans. Guernesey compte d'ailleurs, selon lui, l'une des plus fortes densités de chats par foyer d'Europe.

Il invite donc les insulaires à garder à l'esprit que les chats aperçus dehors ont, espère-t-il, un propriétaire, et à joindre la GSPCA en cas d'inquiétude. Quant à Guernsey Lost and Found Pets, elle indique avoir retrouvé plus de 450 chats ces dernières années ; Salem est le 17e félin perdu de longue date retrouvé cette année, et l'équipe propose son aide et ses conseils à quiconque a perdu son chat.