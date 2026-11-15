Un chien de 16 ans voit grandir son humaine préférée et l’accompagne à l’autel le jour de son mariage (vidéo)

En Angleterre, Amie a grandi aux côtés de Billy, un Labrador Retriever qui a soufflé sa 16 e bougie. Au moment de se marier, la jeune femme n'imaginait pas remonter l'allée sans lui, alors même que l'âge a rendu la marche difficile à son vieux compagnon. Comment le doyen allait-il vivre ce grand jour ?

L'histoire de ce duo, racontée par The Wichita Eagle, a circulé grâce à une vidéo diffusée sur TikTok. Elle commence pourtant bien avant la cérémonie : Billy a Amie pendant de longues années, si bien qu'elle voit en lui un confident de toujours, presque un membre de la fratrie.

Quand est venu le temps d'organiser ses noces, la future mariée ne concevait pas cette journée sans son Labrador. Elle nourrissait même un souhait précis : s'avancer vers l'autel en sa compagnie.

Seulement, à 16 ans, le toutou n'a plus la vigueur d'autrefois et l'âge a rendu sa démarche difficile. Ce souhait a pourtant été exaucé, et ke compagnon à 4 pattes d'Amie a bel et bien rempli la mission qu'elle lui réservait !

© @cheshiredoglady / TikTok

Quelques pas aux côtés de la mariée

Le grand jour venu, le Labrador Retriever portait une tenue choisie pour l'occasion, avec un plastron bleu pâle, et c'est Amie qui le tenait en laisse. Entre la traîne en dentelle de la robe et le costume vert qui avançait de l'autre côté, le vieux chien au museau grisonnant a parcouru, à son rythme, la courte distance qui menait la mariée jusqu'à son époux et au prêtre.

Une fois arrivé, Billy a suivi la suite de la cérémonie couché tranquillement dans son panier. Sa traversée de l'allée a touché les personnes présentes, et la scène a naturellement été immortalisée.

Une séquence vue près de 5 millions de fois

Ces images ont été mises en ligne le 12 septembre 2026 sur le compte TikTok @cheshiredoglady, tenu par Cheshire Dog Lady. Son activité ? Elle s'occupe de chiens dans une garderie et prend aussi en charge les compagnons à 4 pattes le jour des noces de leurs humains. Le succès a été immédiat : le compteur de la séquence approche désormais les 5 millions de vues !

Pour les mariés et leurs proches, l'image de ce Labrador de 16 ans guidant Amie vers l'autel, avant de suivre la suite depuis son couchage, restera longtemps un souvenir à part.