Venue pour un autre chat, une femme découvre une chatte que personne ne réclame depuis environ un mois

Trouvée seule au bord d'une route, sans collier ni puce, une jeune chatte a passé environ 1 mois dans le jardin de l'homme qui l'avait recueillie, sans qu'aucune réponse n'arrive à ses annonces. C'est une bénévole d'une association de sauvetage, déjà maîtresse de 2 Maine Coons, qui a fini par l'accueillir et raconter son histoire. Des premiers jours agités aux promenades en laisse, la petite rescapée avait encore bien des choses à montrer…

Croiser un chat errant n'a rien d'exceptionnel ; tomber sur un Maine Coon livré à lui-même, en revanche, relève presque du coup de chance aux yeux de celle qui l'a adoptée et qui la décrit comme telle, sans papiers à l'appui. Son récit, relayé par Cheezburger, commence environ 1 mois avant qu'elle ne le publie sur Reddit, lorsqu'un monsieur âgé a repéré la boule de poils sur le bord de la route. Comme aucun collier ni aucune puce électronique ne permettait de l'identifier, il l'a laissée s'installer dans son jardin et a publié des annonces en ligne. Mais les semaines ont passé sans qu'une seule réponse n'arrive...

Un mois au jardin, sans aucune réponse

C'est un autre félin qui a fait basculer la situation. L'homme avait en effet posté une nouvelle annonce pour un second chat trouvé dans les parages, et une amie de la future adoptante s'est déplacée pour celui-ci. Au passage, il lui a signalé qu'il avait aussi besoin d'aide pour un chat blanc…

En voyant la chatte, elle a décroché son téléphone pour joindre son amie, bénévole dans une association et déjà maîtresse de 2 Maine Coons qu'elle chouchoute, afin de lui proposer d'adopter la minette. Le oui a fusé sans la moindre hésitation !

© u/Fraulein_NietSHE / Reddit

L'anecdote fait sourire la passionnée : son premier Maine Coon lui avait coûté 4 000 $ (environ 3560 €), le deuxième lui était arrivé moyennant 700 $ (environ 620 €) de frais de replacement, et voilà que le troisième ne lui a pas demandé un centime !

2 bains et quelques heures de calme

Les premières heures sous son nouveau toit n'ont pourtant rien eu d'un conte de fées. Le pelage de la jeune chatte était souillé par des amas de diarrhée séchée qu'il a fallu couper, avant de lui faire prendre 2 bains ; des taches subsistent encore, mais sa maîtresse est convaincue qu'elles finiront par disparaître.

La rescapée, elle, paraissait terrifiée : elle courait d'un bout à l'autre de la pièce, a tenté de bondir à travers une fenêtre pourtant fermée et poussait des miaulements désordonnés.

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L'adoptante lui a alors proposé quelques friandises en tube, dans lesquelles elle avait glissé un médicament pour réduire le stress, puis l'a laissée tranquille pendant environ 2 heures.

À son retour, la situation avait changé : la chatte s'est affalée sur ses genoux, lui a donné des coups de tête dans le ventre et s'est mise à lui mordiller les cuisses pour jouer. La nuit suivante, impossible en revanche de dormir à ses côtés, tant la petite avait envie de s'attaquer à ses mains.

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Quant aux autres chats de la maison, les présentations se sont limitées à quelques reniflements à travers la porte, la vraie rencontre devant attendre 2 semaines.

Des nouvelles un mois plus tard

Un peu plus d’un mois après son arrivée mouvementée, la jeune chatte de 7 à 8 mois semble avoir pleinement trouvé sa place dans sa nouvelle famille !

Soignée à son arrivée pour une infection respiratoire, des puces et des acariens dans les oreilles, elle profite désormais pleinement de la maison, du jardin et de l’attention de son adoptante.

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Bien intégrée auprès des 5 autres chats du foyer, elle aime jouer, se montrer câline et bavarde, et a même commencé à apprendre la marche en laisse avec succès. Sa première promenade en ville s’est d’ailleurs très bien passée !

Parée de jolis accessoires pour les photos et les sorties, elle porte désormais le surnom de « Mademoiselle Coco Chanel ».

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Une belle histoire pour cette petite chatte que personne n’était venu réclamer et qui a finalement trouvé bien plus qu’un foyer : une famille entière pour l’aimer !