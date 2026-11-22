L'histoire, relayée par BBC , s'est déroulée à Thurstaston Beach, à Wirral (Angleterre), où un chien avait échappé à ses maîtres avant de se retrouver en difficulté dans la mer. L'un d'eux s'est mis en danger dans la vase en voulant le rejoindre, et ce sont les garde-côtes qui sont allés chercher l'animal. Ils en ont tiré une consigne très claire pour tous les propriétaires.

Le toutou, de taille moyenne et au poil brun bouclé, avait faussé compagnie à ses maîtres sur Thurstaston Beach, à Wirral, d'après le signalement reçu par les secours. Il se débattait dans l'eau, à quelque 300 m de la plage, lorsque l'un d'eux a tenté d'aller le chercher. Mais cette personne s'est retrouvée enfoncée dans la vase jusqu'aux genoux, au moment même où la mer remontait, a raconté Steve Allen, officier de HM Coastguard.

Elle a fini par se dégager en rampant dans cette boue épaisse jusqu'à un endroit sûr. Quant au chien, il a fallu l'équipe de sauvetage des garde-côtes de Wirral pour le sortir de l'eau.

© Wirral Coastguard Rescue Team

Retour à terre sur un traîneau

Munis d'un équipement conçu pour les secours dans la vase et dans l'eau, les garde-côtes ont d'abord franchi le banc de vase, puis terminé à la nage pour atteindre l'animal. C'est sur un traîneau de sauvetage que celui-ci a ensuite été ramené jusqu'au rivage.

L'aéroglisseur de la RNLI Hoylake avait lui aussi été appelé en renfort, mais l'engin a été décommandé dès que le toutou s'est trouvé en sécurité sur le traîneau, afin de ne pas l'effrayer.

© Wirral Coastguard Rescue Team

Steve Allen a évoqué « une intervention difficile », la boue dense et le retour de la mer ayant accru les risques, aussi bien pour le chien que pour ses maîtres. Il a salué le travail de tous ceux qui y ont pris part.

Une fois au sec, le petit rescapé a été enveloppé dans une serviette et une housse imperméable orange, avant de retrouver ses maîtres.

© Wirral Coastguard Rescue Team

Un vétérinaire qui passait par là a prêté main-forte, tout comme des passants qui ont apporté leur soutien du début à la fin, et l'officier les a remerciés. Il a aussi dit espérer que cette boule de poils se remette vite et tout à fait.

Ne surtout pas le suivre

De cet épisode, les garde-côtes tirent un message adressé à tous les maîtres : ne jamais tenter de sortir soi-même son animal de la mer. « Les chiens parviennent souvent à se mettre en sécurité par eux-mêmes, mais tenter de les suivre peut mettre votre propre vie sérieusement en danger », a prévenu Steve Allen.

Pour quiconque voit son chien en difficulté dans la vase ou dans l'eau, 2 réflexes sont essentiels : avant tout, mettez-vous en sécurité et ne tentez pas d'intervenir au risque de vous retrouver vous-même en danger.

Ensuite, en France, composez le 196, le numéro gratuit qui permet de joindre le CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) de votre secteur. Accessible 24 h/24 et 7 j/7 depuis n'importe quel téléphone, il permet de signaler toute situation de détresse en mer depuis le littoral et de faciliter l'intervention rapide des secours.