Pika et Boo, 2 chatons âgés de quelques jours à peine, ont été découverts sous le châssis d'une voiture qui venait de parcourir environ 130 km. Leur histoire, relayée par le média Pet Helpful , est aussi celle de Ms. McCourt et de ses amis, qui n'avaient aucune expérience en la matière. Que faire de 2 bébés aussi fragiles, si loin de leur mère ?

C'est sous la voiture de l'un d'eux, nichés dans le châssis, que les amis sont tombés sur 2 félins minuscules. Malgré leur inexpérience, ils étaient bien décidés à les élever.

Ils ont alors compris que les petits se trouvaient déjà là quand leur ami avait pris le volant, à environ 130 km de là. Les bébés avaient fait tout le trajet sous le véhicule ! Le groupe a eu le cœur serré en songeant que leur mère ne pourrait pas les retrouver.

Baptisés Pika et Boo, les 2 rescapés ont rapidement été installés au chaud et en sécurité chez Ms. McCourt, où les soins ont pu commencer.

Des soins de jour comme de nuit

Un détail en disait long sur leur âge : les 2 petits portaient encore leur cordon ombilical, signe qu'ils n'avaient sans doute pas plus de quelques jours. À ce stade, un chaton ne survit que si l'on veille sur lui jour et nuit.

Concrètement ? Un nouveau-né réclame un repas toutes les 2 heures, un rythme qui ne s'espace que peu à peu, rappelle le média qui a relayé leur histoire. Pas question de lui donner du lait de vache ou une autre préparation, au risque de l'exposer à des carences et à une déshydratation : il lui faut un lait de remplacement conçu pour les chatons.

Autre mission que la mère assure d'ordinaire : aider sa portée à faire ses besoins. Sans elle, il faut stimuler les orphelins à la main, avant ou après chaque tétée, jusqu'à leurs 4 semaines.

© @ms.mccourt / TikTok

Pika et Boo ont bien grandi

Quand venait l'heure de boire, Pika et Boo tétaient les doigts de leur maman d'accueil. Sa colocataire et leurs amis font également partie de l'entourage des 2 petites boules de poils.

Il faut dire que le résultat est là. À 1 mois, Pika et Boo sont plus vigoureux que jamais, et ils pourraient bien avoir trouvé leur foyer définitif chez Ms. McCourt !

Sous la publication, qui a reçu plus de 50 000 mentions « j'aime », de nombreux internautes ont félicité les sauveurs et apporté leur soutien. « Oh mon dieu, ils sont si petits ! », souligne un utilisateur de TikTok. « C'était tellement émouvant à regarder, merci de leur avoir sauvé la vie », ajoute une autre personne touchée par cette histoire.