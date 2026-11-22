Les faits remontent au mardi 21 juillet 2026. Ce jour-là, dans le nord du Kentucky (États-Unis), le comté d'Owen a été balayé par une puissante tornade, qui a renversé le mobile-home où se trouvaient un homme et son chien, un Berger Allemand répondant au nom de Gunner. Tous 2 en sont sortis sains et saufs, selon le récit de WLKY , et le fils du propriétaire a raconté ce qui s'était joué à l'intérieur pendant que le logement basculait.

Gunner, un Berger Allemand à la robe noir et feu, se trouvait aux côtés de son maître dans leur habitation, installée sur un terrain où se dresse aussi une grange. C'est Chad Hon, le fils du propriétaire, qui a rapporté la scène telle que son père la lui avait décrite. Sa mère, elle, était absente au moment des faits.

« Ne pas le laisser partir »

Posté devant la fenêtre avant, l'homme regardait dehors quand un bruit lui est parvenu. Les portes de la grange ont cédé les premières, emportées par la tornade, avant que le mobile-home ne bascule à son tour, lui et son chien se trouvant encore à l'intérieur.

C'est à ce moment qu'il s'est cramponné à Gunner. D'après Chad, son père a serré l'animal de toutes ses forces « pour être sûr de ne pas le laisser partir ».

Lorsque tout s'est arrêté, le logement était à l'envers et son occupant s'y trouvait coincé. Les conséquences sont pourtant restées légères, puisque le père de Chad Hon s'en est tiré avec une simple coupure à un doigt, tandis que le canidé est indemne.

« Ils sont venus immédiatement pour nous aider »

Restait un terrain jonché de planches et d'objets éparpillés, et une famille à épauler. Après le passage de la tornade, les voisins se sont mobilisés sans tarder, à commencer par la communauté amish installée au bout de la route, arrivée aussitôt pour prêter main-forte.

« C'est une véritable bénédiction. Mon père a d'excellents voisins, et il y a une communauté amish juste au bout de la route. Ils ont été extraordinaires. Ils sont venus immédiatement pour nous aider », a confié Chad Hon. Son père et Gunner peuvent aujourd'hui compter sur le soutien des habitants des environs.