« Il n'y a jamais de bon moment » : en deuil, une femme raconte son adoption d'une chienne de 8 ans
Après la perte d'Athena, sa chienne de cœur, une maîtresse s'est laissé toucher par la présentation de Gigi, une Chihuahua de 8 ans décrite comme sélective, au point de décider de l'adopter. Son témoignage, relayé par Cheezburger, revenait sur le jour où elle est allée la chercher et sur l'accueil que la senior lui a réservé.
À quel moment reprendre un chien après la disparition de celui qui comptait plus que tout ? La maîtresse d'Athena ne prétendait pas détenir la réponse. « Il n'y a jamais de bon moment pour adopter un chien après avoir perdu son chien de cœur, mais celle-ci m'a parlé », a-t-elle écrit en partageant en ligne les débuts de son histoire avec Gigi.
Un portrait qui lui rappelle Athena
Tout a commencé par quelques lignes de présentation. En les lisant, elle a reconnu chez cette Chihuahua plus d'un trait d'Athena, sa chienne disparue, et sa curiosité a été piquée sur-le-champ.
Gigi y était présentée comme une senior de 8 ans au caractère sélectif, mais capable, une fois sa confiance gagnée, de nouer un lien indéfectible. Si aucun moment ne semblait convenir à sa future maîtresse pour accueillir un autre compagnon, cette petite chienne-là l'avait touchée.
Des larmes sous une pluie de bisous
Quand elle est arrivée pour la récupérer, les choses sont allées très vite. Réputée sélective, la Chihuahua n'a pourtant pas tardé : le visage de sa nouvelle maîtresse a reçu une pluie de bisous dès l'instant où Gigi lui a été remise ! Celle-ci y a vu un oui franc, donné sans attendre.
Elle a aussi décrit une impression de familiarité partagée, évidente dès ce premier contact. Les larmes lui sont alors montées aux yeux, impossibles à retenir, au souvenir de la complicité qui l'unissait à Athena.
Publié sur Reddit avec plusieurs photos, son récit a suscité une vague de messages bienveillants : des félicitations, des mots de réconfort pour la perte d'Athena, des souhaits de bienvenue adressés à Gigi, certains internautes assurant même percevoir leur complicité sur les images.
www.reddit.com/r/Chihuahua/comments/1xw6xnk/meet_gigi/
Quant à la suite de son histoire avec Gigi, elle l'a résumée par une intuition. « Je crois que c'est le début de quelque chose de spécial », a-t-elle conclu. C'est tout ce que nous leur souhaitons !
L'info Woopets - Comment savoir qu'on prêt à adopter un nouvel animal après la perte d'un chien ?
Perdre son chien est une épreuve douloureuse, et penser à accueillir un nouvel animal peut faire naître des doutes ou un sentiment de culpabilité. Mais comment savoir si l'on est vraiment prêt ? Voici quelques signes qui peuvent vous aider à y voir plus clair :
- Vous avez commencé votre deuil : la tristesse est toujours là, mais vous arrivez peu à peu à envisager l'avenir ;
- Vous ne cherchez pas à remplacer votre chien : vous savez que chaque animal est unique et qu'une nouvelle histoire sera différente ;
- Vous avez envie de créer de nouveaux souvenirs : l'idée de partager à nouveau votre quotidien avec un compagnon vous réjouit ;
- Vous êtes prêt à vous investir : vous vous sentez capable de donner du temps, de l'amour et de l'attention à un nouvel animal ;
- Vous ne ressentez plus de culpabilité à cette idée : vous comprenez qu'aimer un autre chien ne signifie pas oublier celui qui vous a quitté.
N'oubliez pas : il n'existe aucun délai idéal pour reprendre un animal. L'essentiel est d'écouter son cœur et d'avancer à son propre rythme.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
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