Après la perte d'Athena, sa chienne de cœur, une maîtresse s'est laissé toucher par la présentation de Gigi, une Chihuahua de 8 ans décrite comme sélective, au point de décider de l'adopter. Son témoignage, relayé par Cheezburger , revenait sur le jour où elle est allée la chercher et sur l'accueil que la senior lui a réservé.

À quel moment reprendre un chien après la disparition de celui qui comptait plus que tout ? La maîtresse d'Athena ne prétendait pas détenir la réponse. « Il n'y a jamais de bon moment pour adopter un chien après avoir perdu son chien de cœur, mais celle-ci m'a parlé », a-t-elle écrit en partageant en ligne les débuts de son histoire avec Gigi.

Un portrait qui lui rappelle Athena

Tout a commencé par quelques lignes de présentation. En les lisant, elle a reconnu chez cette Chihuahua plus d'un trait d'Athena, sa chienne disparue, et sa curiosité a été piquée sur-le-champ.

© u/kam27889 / Reddit

Gigi y était présentée comme une senior de 8 ans au caractère sélectif, mais capable, une fois sa confiance gagnée, de nouer un lien indéfectible. Si aucun moment ne semblait convenir à sa future maîtresse pour accueillir un autre compagnon, cette petite chienne-là l'avait touchée.

Des larmes sous une pluie de bisous

Quand elle est arrivée pour la récupérer, les choses sont allées très vite. Réputée sélective, la Chihuahua n'a pourtant pas tardé : le visage de sa nouvelle maîtresse a reçu une pluie de bisous dès l'instant où Gigi lui a été remise ! Celle-ci y a vu un oui franc, donné sans attendre.

© u/kam27889 / Reddit

Elle a aussi décrit une impression de familiarité partagée, évidente dès ce premier contact. Les larmes lui sont alors montées aux yeux, impossibles à retenir, au souvenir de la complicité qui l'unissait à Athena.

Publié sur Reddit avec plusieurs photos, son récit a suscité une vague de messages bienveillants : des félicitations, des mots de réconfort pour la perte d'Athena, des souhaits de bienvenue adressés à Gigi, certains internautes assurant même percevoir leur complicité sur les images.

Quant à la suite de son histoire avec Gigi, elle l'a résumée par une intuition. « Je crois que c'est le début de quelque chose de spécial », a-t-elle conclu. C'est tout ce que nous leur souhaitons !

L'info Woopets - Comment savoir qu'on prêt à adopter un nouvel animal après la perte d'un chien ?



Perdre son chien est une épreuve douloureuse, et penser à accueillir un nouvel animal peut faire naître des doutes ou un sentiment de culpabilité. Mais comment savoir si l'on est vraiment prêt ? Voici quelques signes qui peuvent vous aider à y voir plus clair :

Vous avez commencé votre deuil : la tristesse est toujours là, mais vous arrivez peu à peu à envisager l'avenir ;

Vous ne cherchez pas à remplacer votre chien : vous savez que chaque animal est unique et qu'une nouvelle histoire sera différente ;

Vous avez envie de créer de nouveaux souvenirs : l'idée de partager à nouveau votre quotidien avec un compagnon vous réjouit ;

Vous êtes prêt à vous investir : vous vous sentez capable de donner du temps, de l'amour et de l'attention à un nouvel animal ;

Vous ne ressentez plus de culpabilité à cette idée : vous comprenez qu'aimer un autre chien ne signifie pas oublier celui qui vous a quitté.

N'oubliez pas : il n'existe aucun délai idéal pour reprendre un animal. L'essentiel est d'écouter son cœur et d'avancer à son propre rythme.