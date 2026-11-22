Tessa avait à peine 1 an lorsque ses humains, découvrant qu'elle attendait des petits, l'ont laissée dehors. Comme le raconte Love Meow , un pilote privé qui s'était attaché à cette chatte rousse et blanche a alors proposé de la conduire en avion jusque chez Heidi Shoemaker, qui lui a ouvert sa maison en tant que famille d'accueil. Pour la future maman, les semaines suivantes n'ont pourtant pas été de tout repos.

Pendant le vol, Tessa, tenue dans les bras, a regardé calmement le paysage. « Ils l'ont tenue pendant qu'elle regardait par la fenêtre », raconte Heidi Shoemaker, qui accueille des chats sous le nom de Foster Kitten Mama, avant d'ajouter : « C'est incroyable qu'elle ait été si calme. »

Une fois à l'abri chez Heidi, la jeune chatte n'a pas eu longtemps à patienter. Peu après son arrivée, la naissance des chatons a eu lieu : Tessa a mis au monde 6 petits.

© Foster Kitten Mama

Une mère et ses 6 chatons gravement malades

Presque aussitôt après la mise bas, pourtant, la mère et ses petits sont tombés gravement malades, un danger d'autant plus grand pour des nouveau-nés qui ne pesaient que quelques grammes. Tessa, elle-même souffrante, ne quittait pas ses bébés et continuait de les nourrir. Eux prenaient du poids très lentement et restaient bien en dessous de la taille attendue.

© Foster Kitten Mama

Heidi a alors mobilisé tout ce que plus de 7 ans d'accueil lui avaient appris, un savoir-faire qu'elle doit en grande partie à d'autres sauveteurs. Jour et nuit, les plus frêles recevaient un complément de nourriture. Entre-temps, il fallait laver les petits, surveiller sur la balance leur moindre gain de poids et veiller à ce que la maman reçoive ses traitements.

Malgré ces efforts, 2 des 6 chatons se sont éteints très tôt. Les 4 autres ont survécu, y compris la plus menue. Puis, au fil des semaines, la petite troupe s'est arrondie et a gagné en énergie, jusqu'à ce que la mère comme ses petits soient complètement rétablis.

« Cette portée m'a déconcertée »

Restait une surprise. Le jour où les chatons ont été stérilisés, Heidi a découvert qu'il n'y avait là que des femelles. « Cette portée m'a déconcertée », reconnaît-elle.

Pourquoi un tel étonnement ? Parce que la plupart des chats roux sont des mâles : une mère rousse entourée de 4 filles de la même couleur, cela ne se voit pas souvent ! Les sœurs ont été baptisées Terry, Taylor, Trav et Tink.

Quant à Tessa, câline, posée et joueuse, Heidi se projetait déjà vers la suite : elle se disait certaine que sa protégée deviendrait encore plus joueuse le jour où elle pourrait, pour la première fois, vivre sa vie de chaton. La jeune maman a été la première à trouver une famille, et elle n'est pas partie seule, puisque Taylor l'a suivie dans son nouveau foyer.

© Foster Kitten Mama

Terry a ensuite rejoint une maison où un chaton de 7 mois avait besoin d'un camarade, et elle y prend déjà ses marques. Tink et Trav, enfin, ont été adoptées en duo. « Ces deux-là étaient toujours au premier plan à l'heure du jeu », conclut leur ancienne famille d'accueil, ravie de ce dénouement heureux.