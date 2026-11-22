Relayée par Paw Nation , cette histoire est celle d'une chatonne recueillie, retournée avec sa nouvelle maman dans la ruelle où celle-ci l'avait trouvée. Ce jour-là, elles n'y étaient pas seules.

On ne revient pas toujours là où tout a commencé. Pour cette petite chatte nommée Miso, le point de départ était une ruelle, celle-là même où sa nouvelle maman l'avait trouvée alors qu'elle n'était qu'un minuscule félin ayant besoin d'être secouru. Depuis, la boule de poils vit à l'abri, dans le foyer que cette dernière lui a offert.

C'est donc une chatonne bien différente de celle d'autrefois qui, équipée de son harnais rose, a retrouvé les lieux de son sauvetage aux côtés de sa maîtresse. Un peu plus loin dans la ruelle, toutes les 2 ont alors aperçu une autre chatte : la mère de la petite.

© @luv.miso1 / Instagram

Un face-à-face tout en calme

On aurait pu s'attendre à de grandes effusions. Il n'en a rien été ! Restées à distance, la mère et la fille se sont observées dans le plus grand calme et ont semblé marquer un bref temps d'arrêt.

Puis la chatte adulte a, semble-t-il, lentement cligné des yeux. Un geste discret, et rien de plus. Impossible, bien sûr, de savoir ce que l'une et l'autre avaient en tête. Reste cette image : une jeune chatte désormais à l'abri, debout non loin de celle qui l'a mise au monde.

Les internautes qui ont vu la scène n'ont pas caché leur émotion : l'un y a vu un moment digne de Garfield, quand un autre s'est dit trop ému pour ce genre d'images.

Certains internautes ont au contraire accuser la maîtresse de Miso d'avoir séparé la chatonne de sa mère. Dans une autre publication Instagram, celle-ci a donc tenu à répondre à ces critiques. Elle explique avoir trouvé la petite dans la rue et avoir pris le temps de demander aux habitants du quartier si elle appartenait à quelqu'un. Ces derniers lui auraient confirmé qu'elle était errante.

Elle précise également avoir essayé d'appeler sa maman, mais que celle-ci était partie. Enfin, elle ajoute qu'elle compte tout faire pour que la chatte soit prochainement stérilisée et vaccinée.

Se sont-elles reconnues ?

Face à ces "retrouvailles", une question vient forcément à l'esprit : une mère peut-elle reconnaître ses petits ? Les chats savent identifier des individus familiers grâce à l'odeur, aux sons et à d'autres indices, sans que l'on puisse en déduire qu'ils gardent le souvenir des liens de parenté à la manière des humains.

Une étude parue dans Developmental Psychobiology a montré que des chatons distinguaient les gazouillis de salutation de leur mère de ceux de chattes inconnues. D'autres recherches indiquent que les mères différencient, à l'odeur, leur progéniture de chatons étrangers.

© @luv.miso1 / Instagram

Quant au clignement lent, des travaux publiés dans Scientific Reports l'associent à une communication positive chez le chat.

Alors mère et fille se sont-elles vraiment reconnues ce jour-là ? Rien ne permet de l'affirmer avec certitude...