Quand sa nouvelle famille l'a ramené à la maison, Ziggy avait le pelage clairsemé et la queue entièrement nue. Présenté sur son profil Instagram comme un senior de 12 ans, ce chien a été entouré de soins et d'affection, et il a peu à peu changé d'allure.

Parfois, un simple détail suffit à mesurer le chemin parcouru. Pour Ziggy, ce détail se trouvait au bout de son dos : une queue désormais touffue, que l'on a pu voir s'agiter dans un clip partagé sur Instagram et relayé par DogTime.

Une queue nue le jour de l'adoption

Les premières images, tournées au moment de son adoption, racontent une tout autre histoire. Ziggy y apparaissait mal nourri, le poil rare sur le corps et complètement absent sur la queue. Il paraissait triste, au point de donner l'impression d'être malade.

© @ziggythemann / Instagram

Ses adoptants l'ont tiré d'une situation plus difficile encore, dont on ne sait rien de plus. Pour accueillir ce chien âgé, ils lui ont ouvert leur maison et l'ont entouré d'attentions, de soins comme de tendresse. C'est auprès d'eux que tout a commencé à changer.

De la queue de rat au duvet

Une fois au chaud dans son foyer et nourri sainement, le petit chien a repris des forces, tandis que son pelage s'étoffait. Sur sa queue aussi, les poils sont revenus petit à petit, signe que sa santé s'améliorait.

© @ziggythemann / Instagram

À l'écran, un texte résumait cette métamorphose en quelques mots : la queue de rat des débuts a laissé place à du duvet.

Le pelage n'est pas seul à avoir changé. Au fil des images, l'expression de Ziggy s'est transformée elle aussi : il paraît aujourd'hui heureux, semble prendre plaisir à ses sorties et apprécier sa vie auprès de sa nouvelle famille.

Sous la publication, les internautes ont multiplié les cœurs et les compliments, et cet avant/après avait déjà recueilli plus de 54 000 mentions J'aime lorsque son histoire a été relayée.

Son maître, quant à lui, présente ce senior de 12 ans comme un chien qui « ressemble à un chiot ». Une chose est sûre : Ziggy n'a pas fini de nous faire craquer !

L'info Woopets - Comment aider son chien à avoir un peau pelage ?

Un beau pelage chez le chien, c'est avant tout le reflet de sa bonne santé ! Pour aider votre compagnon à garder un poil brillant, doux et en pleine forme, voici quelques bonnes habitudes à adopter au quotidien :

Une alimentation de qualité : privilégiez une nourriture équilibrée, riche en protéines et contenant des acides gras essentiels (oméga-3 et oméga-6) ;

Une bonne hydratation : veillez à ce que votre chien ait toujours de l'eau fraîche à disposition ;

Un brossage régulier : brossez son pelage selon son type de poil pour éliminer les poils morts, démêler les nœuds et stimuler la peau ;

Des bains adaptés : utilisez un shampoing spécialement conçu pour les chiens et évitez les lavages trop fréquents qui peuvent fragiliser la peau ;

Des apports en oméga-3 : ils contribuent à la santé de la peau et à la beauté du pelage. Demandez conseil à votre vétérinaire avant toute supplémentation ;

Un suivi vétérinaire : parasites, allergies ou problèmes de santé peuvent altérer la qualité du poil. Une consultation est recommandée en cas de démangeaisons, de perte de poils inhabituelle ou de pelage terne.

Le secret d'un beau poil ? Une bonne alimentation, des soins réguliers et beaucoup d'attention !