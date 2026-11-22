Ronnie Stanley, joueur de NFL sous le maillot des Baltimore Ravens, s'est fait bénévole le temps d'une journée au refuge BARCS, dans le Maryland aux États-Unis, pour s'occuper des chiens et des chats qui y attendent une famille. Au fil des tâches, le sportif a croisé la route de Shining Armor, un chien senior. Une rencontre relatée par The Dodo qui ne l'a pas laissé indifférent…

Voilà longtemps que Ronnie Stanley se soucie du sort des animaux. Aussi, lorsque l'occasion s'est présentée de donner de son temps au refuge BARCS, le joueur de football américain, qui évolue au poste d'offensive tackle (bloqueur) chez les Baltimore Ravens, l'a aussitôt saisie.

Le bénévolat compte beaucoup pour lui. « C'est très important pour le refuge, et cela aide à faire adopter des chiens », a-t-il expliqué.

© The Dodo

Bain, friandises et visite aux chats

Sa journée a débuté à la station de toilettage, où il a aidé à donner le bain à Suspira, un chiot de 7 mois arrivé au refuge après avoir erré. Une fois le petit pensionnaire bien propre, Ronnie l'a séché à la serviette, avec des gestes pleins de douceur.

L'heure des friandises a également sonné pendant sa visite, et le sportif a mis la main à la pâte. Au menu ce jour-là ? Des biscuits nappés de beurre de cacahuète !

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Il a ensuite rejoint l'espace extérieur réservé au jeu et à l'entraînement, où l'attendaient 2 autres chiens pleins d'énergie. Quelques récompenses au creux de la main ont suffi à capter leur attention, le temps de réviser des ordres de base.

Les chats à l'adoption ont eux aussi reçu sa visite, histoire de les habituer à la présence humaine, même si certains se montraient un peu craintifs.

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Une première année sans chien

La rencontre qui a marqué sa journée s'est pourtant jouée plus tôt, juste après le bain de Suspira. On lui a alors présenté Shining Armor, un chien senior au caractère doux, et une promenade a suffi pour que le courant passe entre eux. Lorsqu'ils se sont arrêtés pour souffler, le toutou s'est installé aux pieds de Ronnie, visiblement détendu, comme s'ils se connaissaient de longue date.

« Je vais peut-être l'accueillir aujourd'hui », a alors glissé le joueur.

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Le BARCS, il le connaît bien. À son arrivée à Baltimore, en 2016, Ronnie y avait adopté Lola, décédée il y a quelques années. En 2017, il en était reparti avec Rico, qui séjourne actuellement chez la mère du joueur, sur la côte Ouest. Cette année est la première de toute sa carrière qu'il passe à Baltimore sans chien.

Au moment de quitter les lieux, sa décision était prise : Shining Armor viendrait chez lui, en famille d'accueil. « J'aime vraiment son tempérament. J'adore que ce soit un chien senior », a confié Ronnie, ajoutant qu'à ses yeux, l'animal, un peu cabossé, semblait avoir traversé beaucoup d'épreuves.

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Le sportif espère désormais que d'autres pousseront à leur tour la porte du refuge le plus proche de chez eux, ne serait-ce que pour y consacrer un peu de temps chaque semaine. « Je crois que ces chiens profitent énormément du contact avec les autres et de la socialisation », a-t-il conclu.