Faute de couverture, une employée improvise avec un sweat-shirt, puis le chiot s’y accroche d’une patte

Il suffit parfois d'une attention toute particulière pour transformer un moment de détresse en instant de réconfort. Alors qu'il tremblait de peur dans son box, le tout jeune Boo a trouvé auprès d'une employée du refuge une présence rassurante, mais aussi un précieux substitut à la couverture qui lui manquait. Un simple sweat-shirt lui a ainsi permis de relâcher peu à peu la pression, offrant une scène aussi touchante qu'un bel aperçu de la douceur dont ce chiot a tant besoin.

Arrivé depuis peu au refuge du service animalier de la ville de Mobile (City of Mobile Animal Services) en Alabama (Etats-Unis), un chiot de 8 semaines répondant au nom de Boo s'efforçait de faire bonne figure sans parvenir à cacher sa peur. Un geste tout simple allait pourtant l'aider à s'apaiser.

© @dogrescuedude / TikTok

Un chiot sauvé de l'errance et nourri au biberon

L'histoire de Boo avec ce refuge ne commence pas avec cette vidéo, rapportait Parade Pets. Trouvé errant, il avait d'abord été amené au City of Mobile Animal Services, puis confié à un bénévole chargé de le nourrir au biberon pendant sa petite enfance.

Aujourd'hui âgé de 8 semaines, le chiot est de retour dans l'établissement, où il est proposé à l'adoption, mais ce changement d'environnement s'avère difficile pour lui.

« Boo essayait d'être courageux »

Le compte @dogrescuedude a publié sur TikTok une vidéo dans laquelle le petit chien apparaissait assis sur les genoux d'une employée, secoué de tremblements qu'il ne parvenait pas à maîtriser. « Boo essayait d'être courageux au refuge », précisait le texte incrusté sur les images.

Tout en lui caressant le visage, la femme lui a demandé doucement pourquoi il tremblait, avant de lui glisser : « Il est nerveux… Ça va, mon doux garçon. »

Un sweat-shirt faute de couverture

Comme aucune couverture ne se trouvait sous la main à ce moment-là, l'employée a improvisé avec un sweat-shirt, auquel Boo s'est accroché d'une patte.

Le jeune canidé alors commencé à se calmer et a même laissé échapper un grand bâillement. Encore nerveux, il a tout de même accepté le réconfort qu'on lui offrait.

Voici la vidéo en question :