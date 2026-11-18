Samedi 7 novembre, à Clayton Brook, dans le Lancashire (Angleterre), Annette Wallace et John Cooke étaient devant la télévision quand Kiko et Enzo, leurs 2 Staffordshire Bull Terriers , ont fait un tel vacarme qu'ils ont dû crier pour les calmer. Le couple n'avait pourtant rien entendu ni senti d'anormal. La raison de cette agitation se trouvait de l'autre côté de la porte…

Cette histoire, relayée par Mirror, s'est déroulée à Clayton Brook, à Chorley, où Annette Wallace, 63 ans, agente d'entretien, et son compagnon John Cooke, 66 ans, retraité, passaient la soirée dans leur salon. Kiko, 6 ans, et Enzo, 5 ans, ont alors donné de la voix avec une telle agitation que John a fini par crier pour obtenir le silence.

Derrière la vitre, le jardin en feu

La raison de ce tapage, John l'a comprise en jetant un œil par la vitre de la porte de derrière : le jardin était en flammes, et c'est à cela que réagissaient les 2 toutous.

Ni lui ni sa compagne n'avaient pourtant perçu la moindre détonation, pas plus qu'une odeur de fumée. Seuls les aboiements de leurs chiens les ont avertis, raconte Annette. Grâce à eux, le couple a pu sortir avec Kiko et Enzo avant que le feu ne gagne la maison.

Ce sont des voisins qui ont prévenu les secours, vers 19 h 50. Arrivés en 5 minutes d'après Annette, les pompiers du Lancashire avaient dépêché 2 véhicules ; équipés d'appareils respiratoires, ils ont eu recours à une lance pour venir à bout du sinistre.

Chasser la fumée les a ensuite occupés jusqu'à 1 h du matin, alors que les flammes, toujours selon elle, avaient été maîtrisées vers 21 h. Personne n'a été blessé. « Nous sommes si reconnaissants envers Kiko et Enzo : sans eux, nous ne serions peut-être plus en vie », confie Annette.

© Katie Wallace / SWNS

Ce que les flammes ont emporté

La maison, elle, n'était plus habitable, aucune pièce n'ayant été épargnée. Sur la vidéo tournée par le couple, l'intérieur encore fumant apparaissait tapissé d'une épaisse couche de suie. Annette et John ont aussi décrit un mobilier très abîmé par le feu.

Vêtements, appareils électroniques, effets personnels… La liste de ce qui a disparu est longue. « La situation est dévastatrice. Nous avons tout perdu, à part les vêtements que nous portons », résume Annette, mère de 2 enfants. Parmi ces pertes figurent les photos et les bibelots accumulés pendant les 40 années que le couple a passées dans cette maison.

Le chantier s'annonce lourd, puisqu'on a expliqué à Annette qu'il faudrait abattre puis refaire les plafonds, changer les moquettes, poser une nouvelle cuisine et reprendre toute l'installation électrique. Le couple chiffre la facture à plusieurs dizaines de milliers de livres, mais n'aura pas à la régler, le logement appartenant au bailleur social Places for People.

© Katie Wallace / SWNS

Une enquête ouverte et un camping-car pour toit

Reste à savoir d'où est parti le feu. La police du Lancashire a ouvert une enquête pour incendie criminel : d'après le signalement qu'elle a reçu, 2 hommes auraient jeté un feu d'artifice allumé dans le jardin, à l'arrière de l'habitation. Sur place, les agents ont trouvé une clôture en flammes.

Les pompiers penchent eux aussi pour un feu d'artifice, tout en rappelant que les circonstances ne sont pas encore établies. Les enquêteurs invitent d'ailleurs les témoins, ainsi que toute personne disposant d'images de vidéosurveillance ou de sonnette connectée, à se manifester.

L'hypothèse d'un geste volontaire laisse Annette sans réponse. « Je ne sais pas comment on peut être aussi cruel. Nous n'avons aucune idée de ce que nous avons fait pour mériter cela », dit-elle.

En attendant qu'un autre logement leur soit trouvé, Annette et John vivent dans un camping-car. Places for People dit rester en contact étroit avec eux et leur proposer un hébergement temporaire, des solutions de relogement à plus long terme ainsi qu'une aide financière. Le couple a par ailleurs ouvert une cagnotte pour acheter de quoi se vêtir et se nourrir.

Quant au retour à la maison, Katie Wallace, la belle-fille d'Annette, âgée de 37 ans, s'attend à ce qu'il faille patienter entre 6 et 12 mois.