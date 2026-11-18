Parfois, quelques heures suffisent à bousculer des plans bien établis. Emily en a fait l'expérience avec Hetfield, un chien de 14 ans vivant en refuge, dont l'histoire est relayée par DogTime : venue lui offrir un moment de répit loin de son box, elle a partagé cette sortie sur son compte @yourfreundemily.

Le parcours de ce chien senior avait mal commencé. Adopté 2 fois alors qu'il n'était qu'un chiot, il a été rendu 2 fois. Une première famille l'a reconduit au refuge parce que ses propres chiens ne s'entendaient pas avec lui. Dans le second foyer, le jour où un enfant s'est hissé sur lui, le chiot a aboyé, et il a été rendu à son tour.

Hetfield a ensuite passé ses années au refuge, où il a grandi, puis vieilli. À 14 ans, l'arthrose ralentit ses déplacements et le gris a largement gagné son museau.

© @yourfreundemily / Instagram

Un après-midi rien que pour lui

Ce jour-là, Emily s'est approchée de son box extérieur avec une idée toute simple : lui faire prendre l'air. Hetfield est venu à sa rencontre sans se presser, puis a quitté les lieux en laisse à ses côtés. Pendant le trajet en voiture, le toutou est resté sagement assis.

La suite s'est déroulée dans une cour, où l'attendait un vrai bain. Tandis que le shampoing agissait, une main lui massait doucement la tête, avant de le frotter énergiquement. Une fois propre, il a fait quelques pas le long de la clôture, et 2 fillettes se sont arrêtées pour le caresser. Un pup cup est même venu compléter le programme !

© @yourfreundemily / Instagram

Un au revoir qui n'en était pas un...

Emily et sa famille ne cherchaient pas à accueillir un autre chien. Pourtant, après cette sortie, une pensée ne les lâchait plus : ce compagnon à 4 pattes méritait de connaître, lui aussi, la vie dans un foyer. Comme des voyages étaient déjà prévus, il a fallu le raccompagner au refuge le jour même, et la séparation a été difficile.

Elle n'a toutefois duré que le temps de leur absence, puisqu'une fois rentrés de voyage, ils sont retournés chercher Hetfield. Les dernières images le montrent dans le jardin, qu'il explore en compagnie des 2 autres chiens de la famille.

Sous la publication, qui a dépassé les 18 200 mentions J'aime, les internautes se sont dits touchés par cette longue attente. Sur la dernière photo, Hetfield porte un pull douillet, sous une inscription en anglais qui lui souhaite la bienvenue à la maison. Une issue des plus heureuses pour ce toutou qui a attendu toute sa vie qu'on le choisisse enfin...