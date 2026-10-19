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Escorté par les motards de la police, ce Labrador des pompiers effectue son dernier trajet vers la clinique vétérinaire


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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À Chesapeake, en Virginie (États-Unis), les pompiers locaux (Chesapeake Fire Department) ont perdu Cinco, leur premier chien détecteur d'accélérants. Ce dernier est décédé après une urgence médicale soudaine, rapportait 13Newsnow. Le canidé faisait équipe avec son maître-chien, Whit Gibbs, au moment des faits le lundi 12 octobre, a précisé le service dans une publication Facebook.

Illustration : "Escorté par les motards de la police, ce Labrador des pompiers effectue son dernier trajet vers la clinique vétérinaire"
© Chesapeake Fire Department / Facebook

L'examen vétérinaire a révélé une importante hémorragie interne, qui ne laissait, hélas, aucune possibilité de guérison. Cinco a alors passé une dernière soirée à la maison, auprès de Whit Gibbs et de sa famille.

La photo officielle de Cinco chez les pompiers de Chesapeake
© Chesapeake Fire Department / Facebook

Le mardi matin, des policiers et des adjoints du shérif ont formé une escorte à moto pour accompagner le Labrador Retriever jusqu'à l'Edinburgh Animal Hospital, où il a été endormi paisiblement. Des membres du service d'incendie et des forces de l'ordre venus de toute la région se sont rassemblés pour lui rendre hommage et soutenir son maître-chien.

L'escorte de motards accompagnant Cinco
© Chesapeake Fire Department / Facebook

Des enquêtes incendie aux cours d'école

Cinco avait effectué son entrée au sein du Chesapeake Fire Department le 12 décembre 2019. Intégré au programme canin du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), il épaulait, aux côtés de Whit Gibbs, les services d'incendie de toute la région dans leurs enquêtes sur les incendies.

Il était spécialisé dans la recherche d'accélérants, ces produits hautement inflammables utilisés pour déclencher des incendies ou en favoriser la propagation.

Sa mission ne s'arrêtait pourtant pas aux lieux de sinistre. Ambassadeur de l'éducation du public et de la sécurité incendie, le chien se rendait dans les écoles et participait aux événements organisés dans la communauté. Le service lui reconnaissait une capacité particulière à créer du lien avec les gens, surtout avec les enfants : c'est entouré d'eux, au centre de leur attention, qu'il se montrait le plus heureux, faisant naître des sourires sur leurs visages.

« Un partenaire loyal, un compagnon de confiance et un membre chéri de notre famille »

Cinco était donc bien plus qu'un chien de travail, résume le Chesapeake Fire Department, qui lui rend hommage en ces termes :

« C'était un partenaire loyal, un compagnon de confiance et un membre chéri de notre famille du CFD. »

Une haie d'honneur formée par les pompiers et les policiers pour Cinco
© Chesapeake Fire Department / Facebook

Son héritage, affirme le service, perdure désormais à travers les sourires, les amitiés et les souvenirs qu'il a laissés dans la communauté. La publication se conclut par un message adressé à son maître-chien et à ses proches : « Nos pensées vont à Whit et à sa famille. »

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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