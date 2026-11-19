Le quotidien de Wiggles, Flook, Romy et Oalby n'avait rien d'enviable : une attache les retenait à une table toute la journée, leurs repas étaient trop maigres et aucun vétérinaire ne les suivait. Le 12 août 2026, les forces de l'ordre sont intervenues.

Comme l'explique Défense de l'animal, 2 Saint-Bernards, un Labrador croisé et un croisé Montagne des Pyrénées vivaient dans des conditions préoccupantes. Leur horizon se limitait à une seule pièce et à un pied de table.

Le 12 août 2026, les forces de l'ordre sont intervenues sur place. Les 4 compagnons d'infortune ont alors été saisis, puis confiés à la SPA de Pontivy, une association membre de la Confédération Nationale Défense de l'Animal (CNDA).

© Défense de l'animal

Un quotidien de privations

Retenus à longueur de journée par leur attache, les animaux ne pouvaient ni aller ni venir à leur guise. Ils ne mettaient la truffe dehors qu'une fois par jour, le soir, et passaient le reste du temps au milieu de leurs propres déjections.

Ils ne mangeaient pas à leur faim et n'avaient pas toujours de quoi boire : au cœur de l'été, leur gamelle d'eau était à sec lorsqu'elle a été trouvée. Les soins nécessaires leur faisaient également défaut.

© Défense de l'animal

Plusieurs soins nécessaires

Lorsqu'ils ont été pris en charge, Wiggles, Flook, Romy et Oalby étaient tous d'une maigreur extrême, au point que leur santé en pâtissait.

Le Labrador croisé, à la robe noire, souffrait d'infections aux oreilles et sur le dos, tandis que le chien blanc portait de sérieuses lésions sur la peau.

Désormais entre de bonnes mains, la petite bande reprend doucement le dessus. Pour le Labrador noir, en revanche, l'inquiétude demeure : une nouvelle otite s'est déclarée et il n'est toujours pas hors de danger.

Faut-il déjà songer à leur ouvrir votre porte ? Pas encore : aucun des 4 rescapés n'est pour le moment proposé à l'adoption.

© Défense de l'animal

Le volet judiciaire reste ouvert

L'affaire a aussi pris un tour judiciaire. Au détenteur des animaux, il est reproché de ne pas les avoir suffisamment nourris ni soignés, et de leur avoir imposé un cadre de vie pouvant les faire souffrir.

Ces faits pourraient relever de l'abandon d'animal de compagnie. Comme l'intéressé est le propriétaire des chiens, ce qui constituerait une circonstance aggravante, les peines encourues pourraient alors grimper jusqu'à 4 ans de prison et 60 000 € d'amende.

Parties civiles dans ce dossier, la SPA de Pontivy et la CNDA comptent demander qu'il soit interdit au mis en cause de détenir un animal. Quant à l'audience, sa date n'a pas encore été arrêtée.