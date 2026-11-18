Un mardi en fin de journée, à Compreignac, en Haute-Vienne, une chienne Labrador a fait une chute dans un ravin, aux abords d'une carrière. Son propriétaire a alerté les pompiers, qui ont engagé des équipes spécialisées pour lui porter secours.

L'intervention, relatée par ici.fr, s'est déroulée à Compreignac, une commune de Haute-Vienne située au nord de Limoges. C'est là, dans une carrière, que la chienne a chuté dans un ravin.

Il était environ 18 h lorsque son propriétaire a donné l'alerte. Sa compagne à 4 pattes se trouvait alors coincée une vingtaine de mètres plus bas, au fond d'une cavité.

Des spécialistes des milieux périlleux à la rescousse

Pour venir en aide à la femelle Labrador au pelage chocolat, les pompiers de la Haute-Vienne ont fait appel à une équipe du Grimp, ces sauveteurs formés à la reconnaissance et à l'intervention en milieu périlleux. Des plongeurs ont également été mobilisés.

Et le dénouement ? Il est heureux ! Au terme de cette opération de sauvetage menée en fin de journée, la Labrador a été remise en bonne santé à son propriétaire.

Sur Facebook, la publication des Sapeurs-pompiers 87 relatant l'intervention a dépassé les 2 000 mentions « j'aime ». « Bravo messieurs ! Effectivement la vie d’un fidèle compagnon est très importante ! Et soyez rassurés, le grillage est réparé ! », écrit un internaute. « Merci aux pompiers qui portent secours à toute vie », ajoute un autre utilisateur du réseau social.

« J'ai une grande admiration pour les pompiers ayant côtoyé ce métier dans mon enfance. Aujourd'hui je les remercie du fond du cœur pour avoir sauvé la chienne de mes enfants et petits fils. Merci pour tous que vous faites », déclare une dénommée Florence.

© S. Lariviere SDIS87 / Facebook

Le conseil de Woopets : que vérifier après la chute de votre chien ?

Après une chute, le premier réflexe est de rassurer votre fidèle compagnon. Prenez aussi un instant pour vérifier que tout va bien. Observez sa façon de marcher : pose-t-il les 4 pattes au sol ? Boite-t-il ou semble-t-il avoir mal lorsqu'il bouge ? Regardez également s'il présente une plaie, un gonflement ou un saignement. Un chien peut parfois sembler en pleine forme, alors qu'une blessure se manifeste quelques heures plus tard.

Laissez-le se reposer tranquillement et gardez un œil sur son état général. Surtout, n'attendez pas pour appeler votre vétérinaire. Un contrôle médical reste nécessaire pour vous assurer que votre toutou se porte bien après cet accident.