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Après 155 jours d’attente, l’adoption de ce chien fait pleurer de joie les bénévoles du refuge


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Après 155 jours partagés entre un refuge de Sioux Falls, aux États-Unis, et une famille d'accueil, Dozer a enfin été adopté. Lorsque sa nouvelle maîtresse est venue le chercher, les bénévoles, qui espéraient ce moment depuis plus de 5 mois, ont eu du mal à retenir leurs larmes de joie, rapportait 973kkrc.com.

Illustration : "Après 155 jours d’attente, l’adoption de ce chien fait pleurer de joie les bénévoles du refuge"
© Sioux Falls Area Humane Society / Facebook

Grand chien noir et blanc à poil ras, Dozer vivait dans le refuge géré par la Sioux Falls Area Humane Society, à Sioux Falls dans l'Etat du Dakota du Nord. Toute l'équipe guettait son départ vers un foyer, et ce moment est enfin arrivé.

Selon l'association, parmi les pensionnaires installés depuis longtemps dans ses locaux, Dozer était le dernier à n'avoir pas encore trouvé de famille. Son séjour, long de 155 jours, avait été entrecoupé d'un passage en famille d'accueil.

Dozer assis sur un parquet, un nœud bleu clair au cou et un harnais rouge, tenu en laisse par une personne agenouillée
© Sioux Falls Area Humane Society / Facebook

Un manque d'intérêt difficile à expliquer

Doux et amical avec chaque personne qu'il croisait, le canidé peinait pourtant à retenir l'attention des visiteurs et des candidats à l'adoption. Les bénévoles ne s'expliquaient pas qu'un tel compagnon reste si longtemps sans intéresser les familles de passage, alors qu'il figurait depuis son arrivée parmi leurs chouchous, apprécié de toute l'équipe pour son tempérament.

Dozer, collier orange et harnais rouge, tend le museau vers une main qui lui présente une friandise
© Sioux Falls Area Humane Society / Facebook

Sa patience a fini par payer : une adoptante s'est manifestée pour lui, et le 13 mai 2026, la Sioux Falls Area Humane Society a partagé la nouvelle sur sa page Facebook.

Larges sourires et larmes de joie

Quand sa nouvelle maîtresse est venue le chercher afin de l'emmener découvrir son foyer, plusieurs bénévoles ont versé quelques larmes de joie. Sur les photos de ce grand jour, le toutou pose assis, la langue pendante, un nœud bleu clair au cou et une jolie laisse rouge, tandis que son adoptante agenouillée derrière lui tient une pancarte célébrant son adoption.

Une femme à lunettes, souriante, agenouillée derrière Dozer, tient une pancarte « Happy Gotcha Day! Dozer » et la laisse rouge
© Sioux Falls Area Humane Society / Facebook

Dozer a donc quitté le refuge pour de bon, direction la maison de celle qui en a fait le nouveau membre de sa famille.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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