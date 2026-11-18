On part au magasin avec une liste en tête, rarement avec l'idée de finir la journée la voiture pleine de félins ! C'est pourtant ce qui est arrivé à ces clients, dont l'histoire, a été rapportée par The Dodo . Devant le commerce étaient posées 2 caisses de transport fermées avec du scotch, impossible donc de savoir combien de minous se trouvaient derrière.

L'origine de ces chats laissés en cage est restée un mystère, aucun témoin sur place n'ayant pu les renseigner, et les visiteurs se sont retrouvés bien démunis. Par crainte de voir les animaux s'échapper, ils ont préféré laisser les caisses fermées et les ont aussitôt emmenées à la Safe Haven Humane Society.

© Safe Haven Humane Society

Une exception pour des arrivants imprévus

« Ces gens sont arrivés avec un nombre inconnu de chats dans leur voiture, dans des cages », a raconté Katie Storm, membre de l'association. D'ordinaire, le refuge ne reçoit que sur rendez-vous, mais l'équipe a fait une exception pour ces arrivants imprévus.

C'est donc le personnel qui a ouvert les caisses, en toute sécurité. Dans la première se trouvaient 4 adultes, parmi lesquels 2 femelles dont la gestation était déjà bien avancée. La seconde, pourtant nettement plus petite, abritait 2 autres adultes et 9 chatons, ce qui portait le total à 15 chats.

© Safe Haven Humane Society

Dès leur arrivée, les rescapés ont reçu des soins vétérinaires et de quoi manger. Katie a d'ailleurs souligné : « Le lendemain matin, ils étaient plus détendus et plus heureux ».

© Safe Haven Humane Society

Des noms de Disney et des familles

Restait à trouver un nom à chacun des 15 pensionnaires. Les personnages des films Disney ont servi d'inspiration à l'équipe, qui a expliqué son choix ainsi : « après tout ce qu’ils ont vécu, ils méritent une fin heureuse ».

© Safe Haven Humane Society

Ce souhait s'est en grande partie réalisé : il a suffi de 2 semaines pour que 4 adultes et l'ensemble des 9 chatons rejoignent un nouveau foyer.

© Safe Haven Humane Society

Quant aux 2 futures mamans, c'est en famille d'accueil qu'elles ont donné naissance à leurs chatons, en bonne santé. Ces nouveau-nés seront à leur tour proposés à l'adoption dès qu'ils seront assez grands.