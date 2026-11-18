Quand un maître disparaît, que devient le compagnon qui partageait sa vie ? La question s'est posée pour Rafale, dont l'histoire a été relayée par hautesaintonge.fr . Ce chien de police réformé, décrit comme robuste, avait besoin de se dépenser et réclamait beaucoup d'attention. Après la mort brutale de son maître, il n'avait plus de foyer et a frôlé l'euthanasie. Son unique chance d'y échapper : être accueilli par des personnes ayant déjà l'expérience d'un animal comme lui.

L'aide est venue du commissariat de Saintes, en Charente-Maritime (17). Un collègue s'y est chargé du toutou, le temps de lui dénicher un endroit où s'installer.

Quelques semaines d'incertitude se sont écoulées avant qu'il ne le place chez des voisins : un couple digne de confiance, a assuré la police.

© Police nationale de Charente-Maritime / Facebook

Des voisins déjà habitués à ce type de chien

Le nouveau maître de Rafale n'avançait pas en terrain inconnu. Un Berger Allemand l'avait autrefois épaulé comme agent de sécurité et veilleur de nuit, tout en partageant son quotidien.

Une maladie avait hélas emporté ce précédent compagnon bien avant l'heure. De cette expérience, le couple a gardé une bonne connaissance de ce qu'exige ce genre de chien.

© Police nationale de Charente-Maritime / Facebook

La police a tenu à exprimer sa reconnaissance à ces voisins, grâce auxquels Rafale a été sauvé. L'ancien chien policier a aujourd'hui une maison où l'affection ne manque pas. C'est tout ce qui compte !

L'info Woopets - Comment adopter un ancien chien policier ?

Comme Rafale, le chien policier de Charente-Maritime qui a échappé à l'euthanasie grâce à une famille aimante, de nombreux chiens réformés peuvent commencer une nouvelle vie après leur carrière dans les forces de l'ordre. Mais adopter un ancien chien de travail ne s'improvise pas. Voici quelques points à connaître avant de se lancer :

Se renseigner auprès des services concernés : les chiens réformés peuvent être proposés à l'adoption par leur unité cynophile ou leur maître-chien. Il est utile de contacter directement les services de police ou de gendarmerie pour connaître les possibilités.

Évaluer son mode de vie : ces chiens ont souvent bénéficié d'un entraînement intensif et ont besoin de dépenses physiques et mentales régulières. Une famille disponible et active sera généralement plus adaptée.

Prendre en compte son tempérament : chaque animal a son propre caractère. Certains s'adaptent facilement à la vie de famille, tandis que d'autres peuvent nécessiter davantage de patience et un environnement calme.

Prévoir une période d'adaptation : après des années de travail et de discipline, le passage à une vie de chien de compagnie peut demander du temps. Il faut lui laisser prendre ses marques à son rythme.

Se faire accompagner par un professionnel : un éducateur canin connaissant les chiens de travail peut aider à comprendre leurs comportements et faciliter leur intégration dans un nouveau foyer.

Anticiper les besoins vétérinaires : un bilan de santé permet de faire le point sur son état physique, ses éventuelles douleurs et les soins nécessaires après plusieurs années d'activité.

Adopter un ancien chien policier, c'est donc lui offrir une seconde vie, tout en s'engageant à respecter ses besoins et son histoire.