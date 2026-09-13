Ce chien refuse de faire demi-tour, mais sa maîtresse a repéré une ourse et ses petits près du sentier (vidéo)

Winston était bien décidé à poursuivre sa promenade comme si de rien n’était, mais sa maîtresse a compris qu’il fallait impérativement rebrousser chemin. Et pour cause : une ourse accompagnée de ses petits se trouvait à quelques mètres seulement du sentier. Malgré la résistance du chien, elle est finalement parvenue à l’éloigner de cette rencontre qui aurait pu très mal tourner.

Winston, un magnifique chien de race Berger Australien, tient énormément à ses longues promenades quotidiennes et insiste pour que ces balades aient lieu sur le même parcours. Il s'agit d'un petit chemin qui traverse une zone densément boisée près de la maison de sa famille, dans le New Hampshire (Etats-Unis).



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La proximité de cette route avec la forêt fait que la probabilité de rencontrer un animal sauvage lors des sorties reste élevée. Toutefois, ce n'est assurément pas tous les jours que ledit animal est un ours. Et dans ce cas-là, il vaut mieux se montrer prudent et éviter la confrontation, qui ne risquerait très certainement pas de tourner à l'avantage du canidé.

C'est précisément ce qui a bien failli se produire récemment. Ce jour-là, la maîtresse de Winston le promenait sur le chemin habituel, mais elle s'est arrêtée net en repérant une silhouette imposante parmi les arbres. Elle s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une ourse, et elle n'était pas seule ; cette dernière était accompagnée de ses oursons.

Les instincts maternel et de protection de la plantigrade auraient très bien pu la rendre plus agressive et l'amener à vouloir s'en prendre au chien et à sa propriétaire, si elle estimait que ses petits étaient en danger. La maîtresse de Winston a donc pris la sage décision de rebrousser chemin.

Winston tenait à sa routine

Le quadrupède, lui, ne l'entendait pas de cette oreille. Il n'avait pas l'intention de renoncer à sa petite routine et voulait continuer de marcher sur le même sentier que d'habitude. D'après son attitude, il n'avait pas perçu la présence de l'ourse et de ses oursons, même si son puissant flair aurait pu l'en avertir.

Fort heureusement, le chien était bien tenu en laisse, et son humaine a tout de même dû le tirer pour le faire revenir sur ses pas. Malgré la résistance de Winston, elle a fini par avoir gain de cause. Ils ont simplement changé de parcours ce jour-là et cette décision a sans doute évité un drame.