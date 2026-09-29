Ce chien de 16 ans apporte plusieurs jouets à son maître stressé par un appel téléphonique (vidéo)

Il ne pouvait probablement pas résoudre les problèmes de son maître, mais Alpha a tout de même décidé de le réconforter en se lançant dans une drôle de mission : lui apporter ses jouets. Ce vieux Labrador de 16 ans a alors offert une adorable scène de complicité, aujourd’hui devenue un souvenir précieux pour sa famille après sa disparition.

Lorsqu’une situation stressante vient tendre l’ambiance à la maison, la plupart d’entre nous auraient plutôt envie de s’isoler quelques minutes. Mais Alpha, un adorable Labrador Retriever noir de 16 ans, avait visiblement une autre idée. Comme s’il avait senti la tension autour de lui, le chien a décidé d’agir à sa manière : sortir un maximum de ses jouets pour tenter, peut-être, de détendre l’atmosphère. Une vidéo relayée par DogTime a immortalisé cette scène touchante.

Des jouets pour chasser le stress

Alors que son maître patiente au téléphone après un appel stressant, Alpha semble avoir bien compris que l’ambiance n’est pas au beau fixe. On voit en effet le Labrador se promener dans le salon, plusieurs jouets dans la gueule : anneaux colorés, cordes et autres trésors sont tour à tour sortis de leur coin et apportés à son papa stressé.

© @emilyandherweirdpets / Instagram

On comprend vite qu’Alpha s’est en quelque sorte donné pour mission de redonner le sourire à son maître en ramenant un peu de légèreté à la maison. Et visiblement, dans sa tête, « une multitude de jouets règle tous ses problèmes » !

Une phrase qui résume parfaitement la scène et qui accompagne la vidéo, où le vieux chien semble persuadé que sa collection de jouets est la meilleure réponse à la tension de son maître.

Un souvenir précieux

Cette scène attendrissante cache en réalité une histoire beaucoup plus émouvante encore. Au moment où la vidéo a été filmée, Alpha avait 16 ans. Quelques jours plus tard, son maître annonçait une triste nouvelle dans les commentaires : « Merci à tous pour votre affection pour Alpha. Il est décédé vendredi matin à l'âge de 16 ans. Il nous manque déjà énormément. »

Cette vidéo a alors pris une tout autre dimension, devenant un précieux souvenir de ce vieux compagnon et de ses adorables petites attentions.

© @emilyandherweirdpets / Instagram

Les internautes, eux aussi touchés par ce toutou, n’ont pas manqué de lui rendre hommage : « Ce chien est ADORABLE », écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre remarque : « Il a tellement d’émotions ». Un 3e résume avec tendresse ce que représentent nos boules de poils dans nos vies : « Nous avons tellement de chance d’avoir ces petits compagnons. » Il n’y a rien d’autre à ajouter…

L’info Woopets - Pourquoi votre chien vous apporte-t-il ses jouets ?

Si votre chien vient régulièrement déposer son jouet à vos pieds, plusieurs raisons peuvent expliquer ce petit rituel :

Une invitation au jeu : il vous propose tout simplement de partager un moment avec lui ;

Une recherche d’interaction : votre attention et votre présence peuvent être une récompense en elles-mêmes ;

Une habitude rassurante : certains chiens aiment reproduire les mêmes petits rituels avec leur humain ;

Une façon de communiquer : apporter un jouet peut être son moyen bien à lui de vous faire comprendre qu’il souhaite quelque chose.

Pour Alpha, difficile de savoir exactement ce qu’il avait en tête, mais une chose est certaine : sa collection de jouets a certainement redonné envie de sourire à son maître.