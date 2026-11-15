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Pour sauver un chien errant menacé d'être abattu, une sauveteuse l'attire avec des friandises (vidéo)


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Sauvetages
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En août, Audray Luck, qui vient en aide aux chiens abandonnés, a été appelée pour un animal laissé à son sort. À peine arrivée, elle l'a vu détaler et disparaître, au point de croire qu'elle ne le reverrait jamais. Puis, 3 semaines plus tard, un message lui a appris que le même chien rôdait près d'une maison où un homme menaçait de le tuer.

Illustration : "Pour sauver un chien errant menacé d'être abattu, une sauveteuse l'attire avec des friandises (vidéo)"
© Luck's Rescue

Sur place, Audray n'avait même pas eu le temps d'approcher le toutou : il s'était enfui et elle en avait perdu la trace, rapporte The Dodo. « Il avait tellement peur », a-t-elle raconté sur Instagram.

Elle avait pourtant installé une cage-trappe, dans l'espoir qu'il repasse par là. Il n'est jamais revenu, et la sauveteuse, le cœur brisé, a cru qu'elle ne le reverrait jamais.

Un petit chien à poil court aux pattes courtes debout sur une route goudronnée
© Luck's Rescue

3 semaines plus tard, une femme lui a envoyé un message au sujet d'un chien errant qui traînait sur une propriété. En découvrant la photo, Audray a tout de suite reconnu le toutou. « À ma grande surprise, c'était lui », a-t-elle confié.

Une menace qui oblige à agir vite

La suite du message avait de quoi inquiéter. Le chien rôdait près de la maison du père du compagnon de cette femme, et celle-ci rapportait que l'homme menaçait de le tuer. Pas question d'attendre : « Avec la menace qu'on lui tire dessus, je savais que je devrais agir vite », a expliqué Audray.

Restait à convaincre un animal qui se dérobait à chaque approche. Impossible de l'attraper dans l'immédiat tant il était sur le qui-vive. Alors, heure après heure, la sauveteuse a misé sur la douceur : des repas déposés, des friandises offertes et beaucoup de temps pour que la peur recule petit à petit. « Chaque fois que je m'approchais, il s'enfuyait », se souvient-elle.

Une main tend une friandise au chien qui s'approche dans l'herbe
© Luck's Rescue

Le jour où il a baissé sa garde

Plusieurs jours ont été nécessaires pour que la méfiance cède. Le toutou s'est alors détendu : il s'est laissé caresser et sa queue s'est mise à battre.

Le plus remarquable ? Aucune cage n'a finalement servi. Mis en confiance, le canidé a suivi Audray jusqu'à sa voiture et y a grimpé de lui-même. « Il a baissé sa garde l'espace d'une minute, et là j'ai su que je pouvais l'attraper », a-t-elle résumé.

La sauveteuse sourit, le chien allongé sur ses genoux
© Luck's Rescue

Un nouveau départ pour Theodore

La sauveteuse l'a baptisé Theodore. Une fois rassuré, celui qui détalait quelques jours plus tôt s'est révélé affectueux et sociable, au point de l'étonner elle-même.

La bonne nouvelle qui clôture bien cette histoire ? Peu de temps après son sauvetage, Theodore a été adopté. « Il avait seulement besoin de patience, de confiance et d'amour, et c'est exactement ce que je lui ai donné », a conclu Audray Luck.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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