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Un voisin donne des friandises à ce chien, puis le raccompagne jusqu'à son maître (vidéo)


Ecrit par Ludivine Beaurin dans la catégorie Emotion
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Sammy, un chien du quartier, avait pris ses habitudes chez un voisin, friandises à la clé. Ce dernier a fini par filmer la scène et la partager sur Instagram. Et de l'autre côté de la porte, on ne l'attendait pas moins que lui…

Illustration : "Un voisin donne des friandises à ce chien, puis le raccompagne jusqu'à son maître (vidéo)"
© @anthonyjake007 / Instagram

Il suffit parfois d'une porte qui s'ouvre et d'une friandise tendue pour qu'une habitude s'installe. C'est ce qu'illustre la vidéo mise en ligne le 5 novembre sur le compte Instagram @anthonyjake007, où l'on découvre Sammy, un toutou du voisinage venu chercher sa part du jour. Relayée par DogTime, la séquence a retenu l'attention des internautes. « Comme une horloge, Sammy est de retour pour sa visite quotidienne ! », annonce la légende de la publication.

Un rendez-vous quotidien

Dans sa légende, le voisin rappelle comment tout a commencé : un chien du quartier qui s'arrêtait chez lui pour quelques friandises. « Ce qui a commencé par un chien du quartier passant pour quelques friandises est devenu quelque chose de vraiment spécial », écrit l'auteur de la publication. Depuis, ces passages se sont installés dans le quotidien, au point de former une routine que Sammy et la maisonnée partagent.

© @anthonyjake007 / Instagram

Daisy aussi en comité d'accueil

Dès les premières images, Sammy se tenait sur le pas de la porte, et le voisin l'a aussitôt couvert de caresses. Daisy, la chienne de la maison, est venue elle aussi saluer le visiteur, tandis que le compagnon à 4 pattes s'est assis, comme s'il savait que le moment des friandises était arrivé.

Les récompenses ont ensuite été distribuées en quantité, à l'invité comme à Daisy. La visite s'est achevée par un dernier geste : le voisin a raccompagné Sammy jusqu'à son papa.

© @anthonyjake007 / Instagram


Bienvenu des 2 côtés de la porte

La légende insiste sur une attente partagée. « Sammy sait qu'il est toujours le bienvenu ici, et Daisy et moi attendons sa visite autant qu'il attend ses friandises ! », peut-on lire dans la publication. Sur la bio du compte, son auteur se présente simplement comme un amoureux des chiens.

www.instagram.com/reel/DfYuWvpxq9x/

Au moment où l'histoire a été relayée, la vidéo de cette visite quotidienne avait dépassé 5 000 vues, recueilli 500 mentions j'aime et une dizaine de commentaires. Parmi ces derniers, un internaute a écrit y voir son rendez-vous quotidien préféré.

Entre Sammy et la maisonnée voisine, cette petite habitude est devenue, de l'aveu même du voisin, quelque chose de vraiment spécial. C'est tout ce qui compte !

Photo de Ludivine Beaurin

Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web

Rédactrice web depuis 5 ans et titulaire d'un doctorat en Histoire, Ludivine allie sa rigueur à son amour inconditionnel pour les animaux. Heureuse humaine de 7 chats sauvés de la rue, elle se passionne tout particulièrement pour les belles histoires d'adoption et les sauvetages émouvants.

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