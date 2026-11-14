Abandonné à 6 mois puis rendu au refuge, ce chien anxieux trouve enfin une nouvelle famille

Dans les allées d'un refuge, le moindre bruit inhabituel finit par attirer l'oreille. Cassondra, bénévole à la Maui Humane Society à Hawaï, en a fait l'expérience en entendant un couinement s'échapper des chenils. Ce qu'elle a découvert ensuite lui a offert une belle surprise…

Intriguée, la bénévole a d'abord cherché à comprendre d'où venait ce son : « J'ai réalisé que c'était un jouet qui couine, mais je n'arrivais pas à imaginer qui pouvait bien jouer avec ! », a-t-elle confié à The Dodo. C'est alors qu'elle a aperçu Kekoa, l'un des chiens les plus anxieux du refuge, en train de lancer le petit accessoire. La scène a été partagée sur le compte Instagram de Cassondra, Maui Shelter Dogs (@cassondrachristman).

Un retour difficile au refuge

Pour mesurer la surprise de Cassondra, il faut remonter à 2024. Kekoa n'avait alors que 6 mois lorsqu'il a été abandonné dans une cage. Adopté par la suite, il a été rendu au refuge 2 ans plus tard, un retour qu'il a très mal vécu. Au moment où la bénévole témoigne, ce chien anxieux, stressé et désorienté, est de retour depuis 17 jours ; elle décrit une période très difficile pour lui, précisant qu'il se montre en général assez stressé dans la journée.

© @cassondrachristman / Instagram

Voilà pourquoi Cassondra ne s'attendait pas à voir Kekoa s'amuser seul de la sorte ; elle le décrit d'ailleurs comme très enthousiaste à ce moment-là. « Quand il a fait son premier petit saut, j'ai affiché un immense sourire », raconte-t-elle.

Une partie à 2

Pendant que le toutou faisait rebondir son jouet, celui-ci a soudain roulé sous son couchage. « Je savais que je devais aller l’aider et, bien sûr, jouer avec lui aussi ! », ajoute Cassondra. La partie a donc continué à 2, la bénévole relançant le jouet jusqu'à ce que Kekoa, fatigué, parte dormir.

Une famille pour de bon

Ce soir-là, sur le chemin du retour, Cassondra avait une certitude : avec un caractère aussi enjoué et doux, Kekoa ne devrait plus tarder à trouver les siens. Elle le décrit comme un chien très intelligent, qui adore les randonnées autant que ses jouets. Son souhait pour lui tient en une phrase : « plus que tout, il mérite une famille qui s'engage à l'aimer pour le restant de ses jours et, bien sûr, quelqu'un qui jouera avec lui avec autant d'enthousiasme que lui lorsqu'il joue seul ! »

© @cassondrachristman / Instagram

Quelques mois après avoir partagé ce tendre moment avec lui, le souhait de Cassondra a été exaucé. La bénévole a en effet partagé une merveilleuse nouvelle : Kekoa avait enfin été adopté !

Après avoir connu l'abandon, puis un retour au refuge, ce gentil chien a finalement trouvé une nouvelle famille prête à lui offrir tout l'amour et la stabilité dont il a besoin.

Celui qui faisait bondir de joie les bénévoles en jouant avec ses jouets peut désormais profiter de sa nouvelle vie, entouré des personnes qui ont choisi de l'aimer pour toujours. On ne pouvait pas rêver plus belle fin pour lui !

L'info Woopets - Pourquoi le jeu est-il essentiel au bien-être de votre chien ?

Comme Kekoa l’illustre très bien, les chiens adorent jouer ! Mais le jeu est bien plus qu'un simple divertissement : il est essentiel à leur équilibre et à leur épanouissement.

Stimuler son intelligence : les jeux de réflexion développent ses capacités cognitives et éveillent sa curiosité ;

Se dépenser physiquement : courir après une balle ou tirer sur une corde l'aide à dépenser son énergie ;

Renforcer votre complicité : jouer ensemble consolide la confiance et les liens avec son humain ;

Évacuer le stress : le jeu aide à se détendre et contribue à son équilibre émotionnel ;

Lutter contre l'ennui : des jouets adaptés l'occupent et limitent certains comportements indésirables.

Le petit conseil : variez les jouets et les activités, respectez les envies de votre chien et prenez le temps de jouer avec lui chaque jour. Après tout, le bonheur tient parfois à une simple partie de jeu !