« C'était à peu près la 3e ou 4e fois » : un joueur filme sa chatte débranchant son casque en pleine partie de jeu vidéo (vidéo)

Difficile de rester concentré sur une partie quand un petit félin semble avoir décidé que l'écran avait assez occupé son humain. Siggi, une chatte filmée par le compte @just.siggiandbryn dans une vidéo relayée par CatTime , a interrompu très directement la partie de jeu vidéo en cours : le câble du casque était à portée de museau, et elle l'a tout simplement débranché avec ses dents !

Qui partage son quotidien avec un chat le sait : un câble qui traîne finit rarement tranquille. La vidéo commençait pourtant dans le calme. L'humain de Siggi était installé devant son ordinateur, 2 écrans allumés et une partie en cours. Perchée sur les enceintes toutes proches, la minette, elle, semblait avoir l'attention tournée vers tout autre chose que l'action à l'écran...

© @just.siggiandbryn / Instagram

Un reniflement, puis un coup de dents

Un texte incrusté donnait le ton : le chat venait d'apprendre à débrancher les écouteurs, et la caméra a zoomé sur la scène pour montrer comment elle s'y prenait. Après une brève inspection du câble auxiliaire, Siggi a refermé sa gueule sur la fiche et, d'un mouvement bien assuré, l'a extraite du port : le son s'est coupé net.

Son humain n'a pas mis longtemps à remarquer l'interruption. Une main a surgi dans le cadre pour remettre le câble en place et relancer la partie, tandis que la chatte semblait, elle, plutôt contente de son geste.

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Pas un premier coup d'essai

Ce débranchage n'avait rien d'un hasard. « Elle est tellement fière d'elle. C'était à peu près la 3e ou 4e fois qu'elle le faisait, et je l'ai enfin filmé », a précisé son humain en légende de la vidéo.

Avant d'être enfin prise sur le fait, Siggi s'y était donc déjà essayée à plusieurs reprises, ce qui donne tout son sel à cette inspection du bout du nez suivie d'une traction bien appliquée.

Avec plus de 28 600 likes, la vidéo a visiblement parlé à d'autres foyers, où de nombreux internautes ont reconnu la situation et évoqué à leur tour un chat qui éteint l'ordinateur, débranche un ventilateur ou déniche le bouton d'un boîtier de casque sans fil.

Difficile de dire ce que Siggi avait réellement en tête avec ce comportement. Une chose est sûre : avec un chat à la maison, inutile de chercher le bouton « pause », c'est souvent lui qui décide quand la partie est terminée !

© @just.siggiandbryn / Instagram

L'info Woopets - Que faire si votre chat vous interrompt quand vous êtes devant un écran ?

Comme Siggi, certains félins n'apprécient guère de devoir partager l'attention de leur humain avec un écran ! Heureusement, quelques astuces permettent de limiter les interruptions tout en répondant à leurs besoins.

Prévoyez des séances de jeu : quelques minutes de jeu avant de vous installer devant votre écran aideront votre chat à dépenser son énergie ;

Proposez des occupations : jouets interactifs, balles ou tapis de fouille peuvent détourner son attention ;

Aménagez un coin d'observation : un arbre à chat près d'une fenêtre lui permettra de regarder le monde extérieur ;

Accordez-lui des pauses câlins : quelques moments d'attention réguliers peuvent éviter qu'il ne vienne les réclamer sur votre clavier ;

Ne cédez pas systématiquement : évitez de récompenser les interruptions en lui accordant immédiatement de l'attention.

Notre conseil : prévoyez un petit rituel de jeu et de câlins avant votre session devant l'écran. Votre chat sera peut-être moins tenté de jouer les pirates informatiques !