Chienne de détection : spécialiste des explosifs à l'Île Longue (29), cette Malinoise de 5 ans est décorée de la Défense nationale

Un vendredi, sur la place d'honneur de la préfecture maritime de Brest, une Malinoise de 5 ans s'est retrouvée au centre d'une cérémonie militaire. Shelby, spécialiste de la détection d'explosifs, y a été distinguée pour l'ensemble de ses missions, comme l'a relayé Brest Actualité . Une récompense rarement remise à un chien...

Shelby n'est pas une chienne comme les autres. Cette Malinoise, âgée de 5 ans, est spécialisée dans la recherche de produits explosifs. Membre de la gendarmerie maritime, elle exerce ses talents à l'Île Longue (presqu'île bretonne située dans la rade de Brest) et contribue à la sécurité des installations militaires grâce à son flair exceptionnel.

Le 9 octobre 2026, elle a reçu une belle récompense : la médaille de bronze de la Défense nationale, remise pour l'ensemble de ses missions de détection menées depuis l'Île-Longue et ses excellents résultats opérationnels.

Une décoration que la chienne pourra porter en public

Que va devenir cette distinction ? Shelby pourra désormais l'arborer lors des cérémonies et des sorties officielles. Une médaille de la Défense nationale accrochée à un chien plutôt qu'à un uniforme, voilà qui reste peu habituel : de quoi se faire remarquer lors de ses prochaines apparitions, récompense bien en vue !

Sur Facebook, la page « Être Militaire » a partagé la nouvelle, qui a fait réagir de nombreuses personnes. La publication a obtenu plus de 9 000 mentions « j'aime » depuis sa mise en ligne.

« Une récompense méritée pour Shelby et son maître. Merci d'avoir mis à l'honneur leur travail. Recherche d'explosifs, de stupéfiants, de personnes, protection, défense... Ils sont nombreux ces binômes à tout donner pour nous. Admiration et respect. Mille fois merci ! », écrit une internaute. « Tu es magnifique Shelby, bravo, médaille bien méritée. Il faut aussi récompenser nos gendarmes, militaires, policiers, pompiers, sauveteurs.... à 4 pattes. Ton maître doit être fier de toi », ajoute une dénommée Françoise.

« Cet animal méritait d'être reconnu vu ces services rendus pour notre France. Merci aussi à son maître qui l'accompagne dans ces moments d'opération. Toutes mes félicitations », ajoute une autre utilisatrice du réseau social.

L'info Woopets : pourquoi le Malinois est souvent utilisé par les services de l'État ?

Rapide, endurant et intelligent, le Malinois assimile vite les consignes et peut travailler dans des conditions exigeantes. Son odorat lui permet de repérer des stupéfiants ou des explosifs, mais aussi de participer à la recherche de personnes disparues.

Bien sûr, le chien est entraîné en amont pour apprendre à réagir correctement selon les situations. Son comportement dépend aussi beaucoup de la relation qu’il entretient avec son partenaire humain. Au fil des entraînements, chacun apprend à comprendre les réactions de l’autre. Cette confiance s’avère essentielle pour travailler sur le terrain.