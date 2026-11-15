Un sauveteur démonte la fermeture d’un portail pour libérer un chien enfermé depuis environ 12 jours

À Perth, en Australie, un American Staffordshire Terrier est resté enfermé seul pendant environ 12 jours dans une maison que ses détenteurs, expulsés, avaient quittée sans lui. Prévenu de la situation, Kevin Ontilt, responsable du K9 Refuge, s'est rendu sur place sans attendre d'y être autorisé.

Kevin Ontilt dirige le K9 Refuge, qui recueille des chiens en difficulté à Perth. Interrogé par 6PR, il a raconté comment il a appris qu'un American Staffordshire Terrier se trouvait enfermé, sans personne pour s'occuper de lui, dans une habitation dont les locataires étaient partis. Cela durait depuis environ 12 jours, période durant laquelle le toutou n'a cessé d'aboyer.

Ses détenteurs avaient été expulsés du logement et, au moment de partir, ils l'ont laissé leur sur place. Plus personne, ensuite, pour remplir sa gamelle ni veiller sur lui...

© K9 Refuge / 6PR

Une entrée par le portail, sans permission

C'est le soir même, une fois informé, que Kevin s'est présenté devant la propriété. Faute de pouvoir passer autrement, il a démonté la fermeture du portail et a pénétré sur le terrain alors qu'il n'y était pas autorisé.

Dans le jardin, une porte fermée le séparait encore de l'Amstaff. De l'autre côté, le chien donnait de la voix et agitait la queue. Sans attendre, le responsable du refuge lui a ouvert et l'a pris sous son aile.

© K9 Refuge / 6PR

Un sauvetage assumé, sans l'aval des autorités

L'urgence de la situation a primé, et Kevin Ontilt ne cherche pas à le cacher : les autorités n'avaient pas donné leur feu vert avant son intervention. Il se dit « prêt à assumer les conséquences de ses actes ».

Pour lui, ce sauvetage n'a rien d'un cas isolé. « Tout le monde est au bout du rouleau avec les chiens à secourir. Partout en Australie, c'est une pandémie d'abandons, une situation très grave et il faut en faire davantage », confie-t-il.

Rex, une balle et une piscine

Kevin Ontilt ignorait comment s'appelait le rescapé. Il a donc tranché : ce serait Rex.

Le 16 juin 2026, Kevin Ontilt a publié sur Facebook une vidéo de l'intervention, accompagnée de photos prises au K9 Refuge. On y voit Rex visiblement détendu, occupé à jouer à la balle dans le jardin avec d'autres chiens ou à patauger dans la piscine.

© K9 Refuge / 6PR

Entre la porte close d'une maison vide et les éclaboussures de la piscine, ce compagnon à 4 pattes semble s'épanouir auprès des autres pensionnaires. Un nouveau départ qui s'est joué en une seule soirée !