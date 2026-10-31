Un chien bloqué 30 mètres sous terre, les pompiers des Alpes-de-Haute-Provence déploient des cordes pour le sortir

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, un chien s'est retrouvé bloqué à une trentaine de mètres sous terre, dans une grotte de La Rochegiron, le lundi 26 octobre 2026. Comme le rapporte un article paru dans les colonnes de La Provence , les sapeurs-pompiers du département ont dû faire appel à leurs spécialistes du secours en montagne, accompagnés d'un vétérinaire. Une intervention peu banale…

L'histoire se déroule au lieu-dit Grotte Aven de Carlet, sur la commune de La Rochegiron. C'est dans cette cavité que la boule de poils s'est retrouvée bloquée, à environ 30 mètres de profondeur.

Face à une telle configuration, les pompiers des Alpes-de-Haute-Provence ont engagé un binôme du groupe de secours en montagne. Les 2 secouristes n'étaient pas seuls : un vétérinaire, qui porte lui aussi l'uniforme de sapeur-pompier, est venu les épauler.

Pour ramener l'animal à l'air libre, l'équipe spécialisée a mis en place un dispositif de cordage, grâce auquel le chien a pu être extrait de la cavité.

Une blessure légère et des retrouvailles émouvantes

Et l'état de l'animal, dans tout ça ? À la suite de l'intervention, le vétérinaire présent l'a examiné directement sur place. Résultat : seulement une petite blessure, sans qu'il faille intervenir dans l'urgence.

Une fois hors de la grotte, le chien a été remis à son propriétaire. Tout est bien qui finit bien !

Le conseil de Woopets : que faire si votre chien tombe dans un trou ?

Si votre fidèle compagnon tombe dans un trou, gardez votre calme et évitez de vous précipiter pour le sortir. Même s'il semble indemne, une chute peut provoquer des blessures internes et des fractures. Avant d'agir, vérifiez que votre toutou respire normalement et observez sont état général. S'il gémit, saigne ou peine à se relever, ne tentez surtout pas de le tirer par les pattes ou le collier, au risque d'aggraver ses blessures.

Nous vous invitons à contacter les secours, si le trou s'avère profond ou si vous ne pouvez pas atteindre votre chien sans danger. Nous vous recommandons également d'appeler un vétérinaire pour connaître la marche à suivre. En attendant l'arrivée des secouristes, parlez doucement à votre animal pour le rassurer et évitez les mouvements brusques.

Une fois sorti, une consultation vétérinaire s'impose, même si votre boule de poils adorée paraît bien. Certaines blessures ne sont pas visibles immédiatement et peuvent pointer le bout de leur museau plusieurs heures après l'incident.