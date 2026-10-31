Cette chatte attend son humaine pendant des heures à l’arrêt de bus, un inconnu lui construit un abri (vidéo)

À Füllinsdorf, dans le canton de Bâle-Campagne (Suisse), les habitués de l'arrêt Obere Hofackerstrasse connaissent bien Cleo. Chaque jour, cette chatte de 9 ans attend le retour de son humaine préférée. Une routine bien rodée, qui a fini par attirer une attention des plus bienveillantes...

Comme le raconte 20 Minutes, la maison de Kleopatra se trouve à 5 minutes de là. Mais depuis 3 ans, Cleo a pris une habitude qui laisse son adoptante perplexe : elle la suit jusqu'à l'arrêt, puis s'y installe et attend son retour, des heures durant, parfois 8, voire davantage.

« Chaque fois que je pars travailler, elle me suit et attend à l'arrêt de bus, bien que ma maison soit à seulement 5 minutes », confie Kleopatra, qui ne s'explique toujours pas ce comportement.

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« Parfois, nous faisions même des excursions »

Entre la minette et son humaine, la complicité ne date pas d'hier. Depuis son plus jeune âge, Cleo a appris à suivre Kleopatra, et toutes 2 partageaient quelques sorties. « Parfois, nous faisions même des excursions », dit-elle. La chatte appartient à la race Mau Égyptien, dont l'éducation, d'après sa responsable, se révèle moins compliquée que chez d'autres félins.

À l'arrêt, la chatte ne passe pas inaperçue : enfants et voyageurs l'ont adoptée. « Beaucoup de gens la caressent et sont sous son charme », précise Kleopatra.

Un mini abribus pour la protéger

Ces longues attentes n'ont pas échappé à tout le monde. À la mi-octobre, une petite cabane en bois garnie de paille a fait son apparition près de l'arrêt Obere Hofackerstrasse, posée là par un anonyme amoureux des chats. Il permet à la belle Cleo de patienter dans le confort . Qui a manié la scie et le marteau ? Personne ne le sait.

Sur Facebook, la publication de Kleopatra consacrée à la nouvelle niche a vite circulé, au point de dépasser les 2000 mentions « J'aime ». « Je tiens à remercier la personne qui a construit cela pour Cleo », y écrit-elle. Dans les commentaires, l'enthousiasme domine, certains espérant seulement que des vandales ne s'en prendront pas à l'ouvrage.

Les chauffeurs d'Autobus AG, la compagnie qui dessert l'arrêt, connaissent eux aussi cette habituée. L'initiative leur plaît, et la petite maison de Cleo a toutes leurs faveurs. Quant à la principale intéressée, elle semble bien profiter de son nouveau logis !

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Mais la cabane de Cleo pourra-t-elle rester ?

Une question demeure : la petite construction est-elle autorisée à occuper les abords de l'arrêt ? Kleopatra l'ignore pour l'instant, mais elle a déjà prévu un plan de repli.

« Si on ne peut pas la laisser, j'ai demandé à une voisine dont le jardin donne sur l'arrêt de bus si nous pouvions l'installer chez elle », conclut-elle.