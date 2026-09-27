Un randonneur ouvre sa portière pour nourrir un chien trempé, mais celui-ci saute dans sa voiture

Sur son compte Instagram @sam_theadventurer, un internaute prénommé Sam a récemment raconté sa rencontre inattendue avec son nouveau meilleur ami, Gus, un ancien chien errant. Abandonné sous la pluie, trempé jusqu’aux os, le toutou errait sur le parking d’un fast-food quand Sam a remarqué sa présence. Alors qu’il faisait une pause pour son repas, le randonneur n’a pu rester de marbre face à la détresse de l’animal et lui a aussitôt proposé à manger, ouvrant ainsi sa portière. Mais le chien avait une tout autre idée en tête et a aussitôt grimpé dans le véhicule. Sam, conquis par la boule de poils, lui a alors promis de le garder en sécurité, une promesse à laquelle il n’a pas failli puisqu’il l’a adopté officiellement et partage désormais ses aventures avec lui !

Sur Instagram, Sam, un amateur de randonnées connu sous le pseudonyme @sam_theadventurer , partage régulièrement ses aventures. Mais le 7 septembre dernier, c’est une tout autre expérience qu’il a choisi de raconter à ses abonnés, expliquant son calme des jours précédents.

Alors qu’il rentrait d’une randonnée, Sam a fait une halte dans un fast-food pour y prendre son repas et s’abriter pendant une averse. Garé sur le parking du restaurant, il mangeait tranquillement dans sa voiture, quand il a remarqué une présence inattendue à l’extérieur. Un chien au pelage fauve errait juste là, sous la pluie. « Je l’ai vu dehors, allant de voiture en voiture à la recherche de nourriture, et personne ne lui ouvrait la portière », expliquait Sam à The Dodo . « Ça m’a brisé le cœur de le voir seul et affamé sous la pluie. »

Touché par la situation du toutou, il a décidé de lui offrir un peu de nourriture, ouvrant donc sa portière pour lui en proposer. Si le chien s’est aussitôt précipité vers lui, il avait un objectif différent en tête.

« Il est passé droit devant la nourriture… »

Ignorant la nourriture, il a sauté dans l’habitacle pour se mettre à l’abri de la pluie. « Il est passé devant la nourriture sans s’y arrêter et a sauté directement dans ma voiture », racontait Sam. « Je n’avais pas prévu qu’il monte dans mon pick-up… [mais] à ce moment-là, je n’allais pas le mettre dehors sous la pluie. » Assis sur le siège passager, le chien que Sam a baptisé Gus reprenait son souffle. Trempé jusqu’aux os, il s’est alors mis à dévorer le repas proposé par Sam. Il mourait de faim.

Il voulait à tout prix le sauver

Sans même savoir depuis quand il se trouvait là, et en ignorant tout de lui, Sam a alors fait une promesse à Gus, celle de le garder auprès de lui jusqu’à ce qu’il soit en sécurité. « Dès qu’il a sauté dans ma voiture, j’ai su que je voulais le garder au moins le temps de m’assurer qu’il était en sécurité. » Malgré tout inquiet des aspects financiers liés à la prise en charge de Gus, Sam l’a emmené chez lui, puis l’a conduit chez le vétérinaire le lendemain. Gus était en bonne santé, au grand soulagement de Sam.

« Après plusieurs bains, j’ai réussi à lui enlever toute la saleté et les puces, et le lendemain, je l’ai emmené chez le vétérinaire. Heureusement, ses analyses se sont révélées négatives pour les vers du cœur et les parasites, et c’était par ailleurs un toutou en parfaite santé. Il avait juste besoin de soins vétérinaires de base, de vaccins, de médicaments, de nourriture et d’un peu d’amour et d’attention. »

« Je voudrais donc vous présenter officiellement… Gus »

« Au départ, mon idée était de l’aider à se remettre sur pied pendant que je réfléchissais à la suite… Mais au fil du temps, ce chien incroyablement doux, qui n’était au départ qu’un chien errant que j’avais trouvé sous la pluie, est devenu une partie intégrante de mon quotidien. Il a conquis mon canapé, ma galerie photo et mon cœur. » expliquait Sam sur son post Instagram, avant d’ajouter que Gus s’habituait encore à la vie intérieure, mais qu’il était en sécurité, comme il le lui avait promis.

« Ce qui m’a définitivement convaincu de notre long avenir ensemble, c’était sa nature affectueuse, son langage corporel calme et son côté tout simplement adorable », déclarait Sam qui a décidé d’adopter officiellement le chien. Et pour le bonheur du randonneur, il s’avère que le toutou adore les mêmes activités que lui. Le grand air est leur passion commune, si bien qu’ils partent désormais ensemble pour savourer de nouvelles aventures. « Il adore par-dessus tout être dehors et explorer. Je l’ai emmené à la plage, en randonnée, et près de rivières et de cascades. » Dans la vidéo, on peut même découvrir que Sam lui a construit une adorable petite cabane de plage !

Depuis ce jour, Gus, l’ancien chien abandonné errant sous la pluie, et Sam, le randonneur, profitent de leur vie à deux. « Gus m’a donné une motivation encore plus forte pour réussir, pas seulement pour moi, mais aussi pour lui, car il est désormais mon bébé et il mérite un foyer aimant et stable. »