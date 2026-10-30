Après 4 jours de recherches, un maître retrouve son chien sain et sauf grâce à un sauvetage en rappel

Pendant 4 jours, le maître d'un chien répondant au nom de Buddy a cherché ce dernier sans relâche dans une zone montagneuse et densément boisée du Kentucky. Ce sont finalement de faibles aboiements, perçus sur une crête, qui lui ont permis de savoir où se trouvait l'animal : tombé d'une falaise, il était bloqué sur une corniche.

L'histoire, relayée par WHAS 11, s'est jouée dans le comté de Wolfe, au Kentucky (États-Unis). Le samedi 11 juillet 2026 marquait le 4e jour sans nouvelles pour la famille de Buddy, un chien au pelage noir et feu.

Depuis sa disparition, son maître ne s'était accordé aucun répit dans ses recherches. C'est sur la crête de Miller Ridge qu'il a enfin perçu de faibles aboiements, ceux de son compagnon à 4 pattes.

Une chute de 20 mètres

Le quadrupède avait fait une chute depuis une falaise haute d'environ 20 mètres. Sa dégringolade s'était arrêtée sur une corniche exiguë, près de 10 mètres plus bas que le sommet. Son propriétaire a immédiatement alerté les secours.

© Wolfe County Search & Rescue Team / Facebook

La Wolfe County Search & Rescue Team, composée de sauveteurs en montagne bénévoles, a été dépêchée sur les lieux. Sitôt arrivés, ses membres ont mis en place un dispositif de cordes afin de rejoindre l'animal coincé sur sa corniche.

Soulagement, caresses et friandises

Assuré par ses collègues, l'un d'eux est descendu en rappel jusqu'à Buddy. Le toutou a été harnaché, puis hissé en toute sécurité vers le sommet, où son maître l'attendait.

© Wolfe County Search & Rescue Team / Facebook

Le maître a accueilli son chien avec des caresses et une friandise. Malgré sa chute et ces 4 journées passées loin de la maison, Buddy s'en est sorti sain et sauf.

© Wolfe County Search & Rescue Team / Facebook

« Chaque vie compte »

Sur sa page Facebook, la Wolfe County Search & Rescue Team a tenu à saluer l'engagement de ses membres : « Un immense merci à nos bénévoles dévoués qui, une fois de plus, ont mis leur formation et leur savoir-faire au service des autres pour faire la différence, cette fois-ci pour un compagnon à quatre pattes particulièrement reconnaissant ».

Les bénévoles ont terminé leur message par ces mots : « Chaque vie compte, et nous sommes heureux que celle-ci ait pu rentrer chez elle ».