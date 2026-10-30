Atteint de la maladie de Crohn, ce Normand veut sensibiliser aux maladies invisibles en parcourant la France avec sa chienne qui le réconforte

En Normandie, près de Caen, Kévin compose chaque jour avec la maladie de Crohn… et avec Siska, sa fidèle compagne à 4 pattes. Ensemble, ils nourrissent un projet de voyage à travers la France, à bord d'une voiture que le trentenaire a aménagée de ses propres mains. Son ambition ? Montrer qu'une maladie chronique ne met pas fin aux envies d'ailleurs, et le faire savoir au plus grand nombre !

Avez-vous entendu parler du projet « Kévin et Siska en vadrouille » ? À la tête d'une activité de pet-sitting (Kev et compagnie), ce Normand de 37 ans ne se sépare jamais de Siska, qu'il présente comme sa complice de tous les instants. Sa présence le rassure et lui donne, nous confie-t-il, une belle dose d'énergie positive.

Car le quotidien de Kévin n'a rien d'un long fleuve tranquille. La maladie de Crohn, une pathologie chronique, lui impose une alternance de bonnes et de mauvaises passes. Elle l'a également conduit à subir plus de 10 opérations en 5 ans. Il la compare à une épée de Damoclès que personne ne voit, avec son lot de périodes de grande fatigue et de douleurs.

Comment avancer malgré tout ? Pour lui, apprendre à composer avec cette maladie, c'est accepter d'être à l'écoute de son corps et de ralentir quand il le faut, mais surtout « refuser de s'isoler ou de s'interdire d'avancer », déclare-t-il au micro de Woopets.

© Kévin et Siska en vadrouille

« Elle m'aide à garder le cap »

Dans cette équation, la Golden Retriever de 5 ans tient une place à part. Parce qu'un chien a besoin de se dépenser, Siska aide son humain préféré à garder le cap et à sortir prendre l'air, qu'il pleuve ou que les difficultés pointent le bout de leur museau.

« Sa présence bienveillante m'apporte un réconfort mental immense, souligne Kévin, elle a cette capacité incroyable à apaiser le stress et les tensions, ce qui m'aide énormément à relativiser dans les moments difficiles. »

© Kévin et Siska en vadrouille

Un duo prêt à sillonner la France

L'idée du voyage a germé d'une soif d'horizons dégagés, d'un désir de liberté et d'une volonté de tenir bon face à la maladie. Kévin a donc retroussé ses manches et aménagé lui-même une voiture, devenue un petit cocon douillet pour la route. Le programme ? Parcourir la France et ses coins de nature en toute simplicité, en ralentissant la cadence et en vivant au plus près des éléments avec Siska.

Aux yeux de ce pet-sitter normand, la volonté fait toute la différence. « Un diagnostic de maladie chronique ne signifie pas la fin des rêves d'évasion », assure-t-il. Le duo compte d'ailleurs raconter son quotidien sur les routes via ses pages Instagram et Facebook, pour faire tomber les tabous qui entourent les maladies invisibles comme Crohn.

En publiant leurs photos et leurs étapes, Kevin veut prouver que de grands projets restent accessibles quand on est malade, et redonner espoir à ceux qui vivent la même chose. Autre message qu'il tient à faire passer ? Sensibiliser à la cause animale et à la joie de voyager avec son chien.

Reste à boucler le budget. Pour y parvenir, le duo s'appuie sur une cagnotte Ulule, qui servira à compléter ce qui manque : de quoi installer Siska confortablement et en toute sécurité dans la voiture, mais aussi le nécessaire pour bivouaquer et gérer l'intendance.

Chaque coup de patte, petit ou grand, rapproche un peu plus Kévin et sa complice du départ, dont la date n'a pas été précisée. Nous leur souhaitons déjà bonne route !