Un chien est piégé dans un égout, mais les pompiers testent l’air avant de descendre

Un chien blessé s'est retrouvé pris au piège au fond d'une bouche d'égout dans une ville de Caroline du Nord (États-Unis), le vendredi 16 octobre 2026. Les pompiers dépêchés sur place se sont employés de l'en faire sortir le plus vite possible, avant de le rendre à son propriétaire.

Les pompiers de Kernersville, dans l'Etat de Caroline du Nord, ont eu à effectuer une intervention particulièrement délicate durant la soirée du vendredi 16 octobre. Cette opération de sauvetage s'est déroulée au 5900 Crossview Drive, dans l'ouest de la ville, où les équipes de Kernersville Fire Rescue ont été envoyées après le signalement d'un chien blessé dans une bouche d'égout, rapportait WFMY News 2 en relayant la publication du service d'incendie et de secours sur les réseaux sociaux.

Plusieurs équipes de pompiers mobilisées sur cette intervention

Les pompiers de l'Engine 43, arrivés les premiers, ont confirmé que l'animal se trouvait bien dans la bouche d'égout. Avant que quiconque ne s'y engage, ils ont pris le temps de tester l'air à l'intérieur. Il s'agissait, bien évidemment, de s'assurer que le secouriste appelé à y pénétrer ne risque pas d'être intoxiqué par des émanations.

Pendant ce temps, les équipes de Rescue 42 et de l'Engine 42 installaient les systèmes de sauvetage nécessaires pour descendre dans l'ouvrage et en remonter le quadrupède en détresse.

Le chien a été sauvé en moins de 30 minutes

L'intervention a été rapide : moins de 30 minutes après l'arrivée des pompiers, le rescapé était hors de la bouche d'égout, selon le service. Les secouristes l'ont, en effet, hissé à la surface en toute sécurité, avant de le rendre à son propriétaire.

Dans son poste partagé sur sa page Facebook et comprenant plusieurs photos de l'opération de sauvetage, Kernersville Fire Rescue n'a précisé ni la manière dont le chien, qui semble être un Golden Retriver d'après l'un des clichés, s'est retrouvé dans cet ouvrage, ni la gravité de ses blessures.