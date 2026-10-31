Une chienne abandonnée dans une décharge est entourée de vautours quand les secours sont alertés

En août, aux abords d'Uberlândia, au Brésil, les sauveteurs d'Amparo Pet ont reçu une alerte : dans une décharge, une petite chienne affaiblie gisait, le corps couvert de plaies, tandis que des vautours l'entouraient déjà. Abandonnée là, elle ne semblait plus avoir beaucoup de temps devant elle...

Son histoire, relayée par The Dodo, commence dans une décharge brésilienne. Alertée, l'équipe d'Amparo Pet Uberlândia y a découvert une petite chienne abandonnée dont l'état laissait craindre le pire.

« Elle était dans un état extrêmement fragile, le corps couvert de plaies, et des vautours la picoraient », confie un porte-parole de l'association. La pauvre boule de poils semblait n'avoir plus rien à espérer, mais les secours sont heureusement arrivés à temps.

© @amparopet_uberlandia / Instagram

Une chienne issue d'un élevage illégal ?

D'où venait-elle ? Les sauveteurs ont leur idée, sans en avoir la certitude : celle qu'ils ont ensuite baptisée Jasmin aurait servi à la reproduction dans un élevage illégal, avant d'être abandonnée, car ses détenteurs n'avaient plus besoin d'elle.

Dans les semaines qui ont suivi, l'équipe l'a nettoyée et lui a offert les soins vétérinaires dont elle avait besoin. La petite chienne souffrait de plusieurs problèmes de santé, qui ont exigé des soins intensifs et une surveillance minutieuse.

Traitements, protection, nourriture et, surtout, une occasion de repartir de zéro : voilà ce que l'association dit lui avoir offert. Personne n'a baissé les bras, et la rescapée a peu à peu repris des forces.

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Méconnaissable au fil des mois

Les mois ont passé, et Jasmin est devenue méconnaissable ! Sa santé s'étant améliorée, ses sauveteurs ont estimé qu'elle pouvait franchir une nouvelle étape : trouver une famille d'adoption.

« Nous voulions plus que lui éviter la mort : lui trouver une famille qui lui offrirait l'amour et la dignité qu'elle n'aurait jamais dû perdre », explique Amparo Pet.

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Cette famille, c'est celle d'Helen Mundim. « Cela fait aujourd'hui un mois qu'elle fait partie de notre famille ! », se réjouit l'adoptante. Elle décrit une petite chienne adorable, très douce, mais encore un peu timide.

Selon Helen, l'adaptation s'est très bien passée et la nouvelle venue avance à son propre rythme.

Du côté d'Amparo Pet, voir Jasmin heureuse aujourd'hui donne un sens à chaque difficulté, à chaque effort et à chaque bataille. « Elle a été abandonnée comme si elle n'avait aucune valeur. Nous avons montré que sa vie valait tout ! », conclut l'association.