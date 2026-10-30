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Pour aider ce chien d'un an apeuré, un compte Instagram appelle à partager sa vidéo


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Dans un refuge d'Ontario en Californie (Etats-Unis), Bernie, un jeune chien d'un an, reste assis dans son box, le corps secoué de tremblements, tant les bruits qui l'entourent semblent le dépasser. Sa situation, filmée pour Instagram et relayée par DogTime, s'accompagne d'un appel à partager son histoire afin qu'il ait plus de chances de trouver du soutien.

Illustration : "Pour aider ce chien d'un an apeuré, un compte Instagram appelle à partager sa vidéo"
© iloverescue / Instagram

La vidéo, mise en ligne par le compte Instagram @iloverescue, montre ce pensionnaire présenté par ARC of the Inland Empire, à Ontario (Californie). On y découvre Bernie assis, tout raide, au milieu d'une literie éparpillée, tandis que la vie du refuge continue autour de lui. Les aboiements d'un congénère, à proximité, résonnent eux aussi pendant la séquence.

« Chaque petit bruit semble l'effrayer »

D'après le compte, la peur cloue le jeune chien sur place : il reste assis, parcouru de tremblements, sans parvenir à rien faire d'autre. Au fil de la séquence, il finit par bouger pour changer de position, mais rien ne se relâche dans son attitude et il demeure sur le qui-vive.

Bernie tremblant dans son box
© iloverescue / Instagram

La publication le constate en quelques mots : « chaque petit bruit semble l'effrayer ». Elle plaide pour que Bernie trouve quelqu'un d'assez patient pour le laisser décompresser lentement, sans promettre que la confiance s'installera du jour au lendemain. Plutôt que de s'arrêter à l'attitude qu'il affiche pour l'instant, elle demande aux internautes de reconnaître la peur qui s'exprime à travers elle.

Soigné, mais toujours aussi effrayé

Cette rencontre n'était pas la première entre le toutou et l'auteur du reel. La fois précédente, celui-ci avait remarqué que l'une des pattes arrière de Bernie était très gonflée, ainsi qu'une irritation au niveau de l'aine, et il avait alerté le personnel du refuge.

Depuis, ce problème de santé a été pris en charge, indique le compte. Son environnement, en revanche, continue de l'effrayer : lors de cette seconde rencontre, le chien d'1 an semblait toujours aussi apeuré dans son box.

Pour donner au quadrupède davantage de chances de trouver du soutien, le compte invite les internautes à relayer sa vidéo. Sous la publication, les messages d'inquiétude et de compassion se sont vite multipliés, et une personne a même proposé de lui servir de famille d'accueil.

Voici la vidéo : 


Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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