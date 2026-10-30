Ce chat attrape sa laitue à coups de patte, puis la mord jusqu’à ce que sa maîtresse lâche prise (vidéo)

Chez certains chats, un légume vert peut déclencher autant d'enthousiasme qu'une friandise. Cedric en est la preuve : dans une vidéo Instagram relayée par CatTime , ce matou roux n'a eu d'yeux que pour la laitue romaine que lui présentait sa maman. Et une fois la feuille entre ses pattes, il ne semblait pas disposé à la partager…

On prête volontiers aux chats un faible pour le poulet ou le thon, rarement pour la salade. Cedric, lui, semble faire exception. Sa maman l’a d'ailleurs bien compris en lançant un nouvel épisode de « What will Cedric eat » (« Que va manger Cedric ? »), avec, cette fois-ci, de la laitue romaine au menu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce chat roux semble avoir l’âme d’un véritable petit gourmet ! Sur le compte Instagram @milnemenagerie, on a en effet déjà pu le voir tester du concombre ou encore de la pomme. De quoi se demander quel sera son prochain défi culinaire !

Pas question de partager

Ici, tout a démarré dès que la feuille de laitue est apparue dans le champ. Installé contre son papa, le minou s'est mis à remuer sans attendre pour s'en approcher, puis a multiplié les coups de patte et les étirements, jusqu'à ce que la laitue finisse enfin bien calée entre ses 2 pattes.

© @milnemenagerie / Instagram

Les croquements ont aussitôt suivi, et le micro n'en a pas perdu une miette : chaque bouchée s'entend nettement, ce qui rend la bande-son presque aussi réjouissante que l'image. Pendant que le matou mâchait avec entrain, sa maman n'avait toujours pas lâché prise de son côté.

Mais pour le minou, céder une part de son butin ne semblait pas au programme ! Cedric a alors resserré sa prise et continué de mordre jusqu'à ce que sa maman finisse par lâcher ce qu'elle tenait encore. Il s'est alors attaqué au morceau restant avec la même ardeur. Lorsqu'un peu de salade est tombée au sol, le petit gourmand paraissait même prêt à se lancer à sa poursuite au moment où la vidéo s'est interrompue.

Des millions de vues pour une feuille de laitue

On peut dire que le clip a fait mouche, avec plus de 23 millions de vues et 3 millions de likes ! Les internautes se sont surtout amusés de cette collation peu banale pour un félin, en rivalisant de comparaisons attendries, des Labradors au petit zèbre.

Même si Cedric semble avoir un petit faible pour la verdure, rappelons toutefois que nos amis félins sont des carnivores stricts. La laitue ne peut donc pas remplacer les nutriments d’origine animale indispensables à leur santé.

© @milnemenagerie / Instagram

Proposée nature et en petite quantité, elle peut convenir à de nombreux chats, à condition de rester une simple gourmandise occasionnelle. Pour Cedric, en tout cas, cette dégustation de laitue romaine semble avoir marqué les esprits ! Alors, quelle sera la prochaine découverte culinaire imaginée par sa maman ? On a hâte de le savoir !