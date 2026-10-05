Cette enseignante malvoyante visite régulièrement des grottes avec ses élèves grâce à sa chienne guide
Touchée par 2 AVC successifs, Rebecca Pacter, 24 ans s’est battue pour vivre une vie normale, et l’adoption de sa chienne, Bear, a ouvert le champ des possibles. Cette musicienne et professeure de sciences a décidé de ne plus s’imposer de limites. Entre courses à pied et visites de grottes, la vie de Rebecca est bien remplie, et la complicité avec sa chienne lui offre une vraie sécurité.
Devenue malvoyante au lycée suite à 2 AVC, Rebecca a poursuivi sa scolarité et ses études en surmontant ce handicap visuel avec lequel elle apprenait à vivre. Ce n’est qu'au moment de son deuxième cycle d'études, juste avant de devenir professeure, qu’elle a sauté le pas de l’adoption d’un chien, un Labrador Retriever de 3 ans.
« Ma vie semblait s’arrêter »
Perdre la vue à un si jeune âge a été un choc pour Rebecca, qui devait se produire avec l’orchestre symphonique national des jeunes au Carnegie Hall de New York. Après une période de sidération, la jeune femme a décidé d’aller de l’avant. Elle confie à People : « J’ai juste continué ma vie, je n’ai pas laissé cela m’arrêter, et c’est incroyable. Je suis reconnaissante d’être là où je suis ».
Rebecca a même pu exaucer son rêve et s’est produite au Carnegie Hall.
Gagner en indépendance
À la fin de son premier cycle d’études, Rebecca a sollicité une association pour être accompagnée par un chien guide d’aveugle. Quelque temps plus tard, elle a reçu un coup de fil lui annonçant la rencontre prochaine avec Bear.
Déjà très active, Rebecca a gagné en indépendance. Elle affirme : « L’avoir m’a vraiment permis de sortir beaucoup plus de la maison ».
« Elle est incroyable »
Grâce à Bear, cette chienne qui est devenue instantanément sa complice, la jeune femme visite régulièrement des grottes avec ses élèves. Elle le fait sans crainte, et son courage a été salué dans le magazine de l’école.
Rebecca participe également à des courses de plusieurs kilomètres, qu’elle assure parfaitement grâce à sa chienne qui la régule dans sa foulée.
Quelles sont les principales qualités d’un chien-guide ?
Les chiens qui deviendront chiens-guides sont repérés très jeunes parmi leur portée. Ils sont ensuite formés pour devenir des compagnons capables de soutenir leur partenaire humain.
Ses qualités premières sont :
- Son calme et sa stabilité
- Sa rigueur notamment lorsque des ordres sont donnés
- Sa concentration en toutes circonstances
- Son endurance lors de trajets longs durant lesquels il doit rester vigilant
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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