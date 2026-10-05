Cette enseignante malvoyante visite régulièrement des grottes avec ses élèves grâce à sa chienne guide

Touchée par 2 AVC successifs, Rebecca Pacter, 24 ans s’est battue pour vivre une vie normale, et l’adoption de sa chienne, Bear, a ouvert le champ des possibles. Cette musicienne et professeure de sciences a décidé de ne plus s’imposer de limites. Entre courses à pied et visites de grottes, la vie de Rebecca est bien remplie, et la complicité avec sa chienne lui offre une vraie sécurité.

Devenue malvoyante au lycée suite à 2 AVC, Rebecca a poursuivi sa scolarité et ses études en surmontant ce handicap visuel avec lequel elle apprenait à vivre. Ce n’est qu'au moment de son deuxième cycle d'études, juste avant de devenir professeure, qu’elle a sauté le pas de l’adoption d’un chien, un Labrador Retriever de 3 ans.

« Ma vie semblait s’arrêter »

Perdre la vue à un si jeune âge a été un choc pour Rebecca, qui devait se produire avec l’orchestre symphonique national des jeunes au Carnegie Hall de New York. Après une période de sidération, la jeune femme a décidé d’aller de l’avant. Elle confie à People : « J’ai juste continué ma vie, je n’ai pas laissé cela m’arrêter, et c’est incroyable. Je suis reconnaissante d’être là où je suis ».

Rebecca a même pu exaucer son rêve et s’est produite au Carnegie Hall.

People

Gagner en indépendance

À la fin de son premier cycle d’études, Rebecca a sollicité une association pour être accompagnée par un chien guide d’aveugle. Quelque temps plus tard, elle a reçu un coup de fil lui annonçant la rencontre prochaine avec Bear.

Déjà très active, Rebecca a gagné en indépendance. Elle affirme : « L’avoir m’a vraiment permis de sortir beaucoup plus de la maison ».

« Elle est incroyable »

Grâce à Bear, cette chienne qui est devenue instantanément sa complice, la jeune femme visite régulièrement des grottes avec ses élèves. Elle le fait sans crainte, et son courage a été salué dans le magazine de l’école.

Rebecca participe également à des courses de plusieurs kilomètres, qu’elle assure parfaitement grâce à sa chienne qui la régule dans sa foulée.

Quelles sont les principales qualités d’un chien-guide ?

Les chiens qui deviendront chiens-guides sont repérés très jeunes parmi leur portée. Ils sont ensuite formés pour devenir des compagnons capables de soutenir leur partenaire humain.

Ses qualités premières sont :